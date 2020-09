EXCLUSIV Adriana Iliescu, decizie de ultimă oră în privința fiicei sale! Este bolnavă, dar a obligat-o pe Eliza să facă asta!

În această dimineață, fiica celei mai bătrâne mame din România a fost văzută la școală, alături de colegii săi deși, conform legii, ea ar fi putut învăța de acasă.

Au trecut mai bine de trei săptămâni de cât Adriana Iliescu este de negăsit. În tot acest timp, reporterii impact.ro au încercat să ia legătura cu fosta profesoară de limba română, ba chiar am mers la blocul din Drumul Taberii în care aceasta locuiește, în speranța că vom afla vești noi despre aceasta. Vecinii ne-au mărturisit că nici ei nu au mai văzut-o pe cea mai bătrână mamă din România și că, probabil, motivul pentru care aceasta nu mai iese din casă este starea precară de sănătate:

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, ne-a spus o colocatară a blocului din Drumul Taberei.