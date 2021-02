Claudia Pătrășcanu, ofertată de televiziuni. Scandalul îi bagă bani în conturi deja?

Claudia Pătrășcanu a primit o ofertă neașteptată din partea unei televiziuni. Fanii cântăreței ar vrea să o vadă într-un astfel de proiect. Ce veste a primit încă soția lui Gabi Bădălău?

Se pare că uriașul scandal în care e implicată deja de aproximativ doi ani cu tatăl copiilor săi are și câteva puncte albe. Claudia Pătrășcanu are parte și de unele vești bune după ce în ultimul timp a devenit mai vizibilă decât înainte, pe lângă discuțiile interminabile născute din separarea dintre ea și Bădălău.

Cântăreața a primit o ofertă de participare la celebrul show sportiv de la Kanal D. Fanii acesteia sunt în extaz pentru că și-a dori foarte mult să o vadă la Survivor România. Cu toate că s-a declarat un fan al emisiunii și ar fi câștigat bani frumoși de pe urma apariției, dar și experiență în plus datorită tuturor factorilor din Dominicană, a refuzat oferta pentru moment din cauza procesului de custodie pe care îl are cu fostul partener.

“În acest moment mă gândesc serios la propunerea pe care echipa Survivor România mi-au lansat-o. Sunt o mare luptătoare, o fire puternică și chiar sportivă. Este o mare provocare pentru mine și sunt convinsă că voi reuși oriunde, oricând.

Am doi băieți minunați pentru care mi-aș fi dorit să fiu acolo anul acesta, însă cred că niciodată nu-i prea târziu pentru nimic și sigur îmi vor păstra locul când totul se va așeza în viața mea”, a anunțat solista într-o postare făcută pe contul ei de Instagram.

Vedeta e o împătimită a celui mai greu proiect din România, astfel că nu pierde nicio ediție și are deja un preferat – Sebastian Chitoșcă, alături de care și-ar fi dorit să facă echipă.

“M-a impresionat foarte tare povestea lui de viață, ceea ce întâmpină cu fratele lui și chiar am plâns. Îl susțin pentru povestea lui și nu numai, este și foarte bun pe traseu. Îmi doresc din inimă să vină în țară cu premiul cel mare, are toate șansele. Pare un om educat, competitiv, un bun prieten, știe ce înseamnă greul cu adevărat, un adevărat sportiv și merită. Are toată admirația mea, tot respectul și mă voi ruga pentru el. Atât eu, cât și oamenii care mă plac pe mine, îl susținem până la final. Pentru mine înseamnă mult oamenii cu povești de viață, iar povestea lui m-a cutremurat. Am zis că eu chiar nu am probleme în momentul în care l-am ascultat într-un interviu”

Sebastian Chitoșcă (Sursa: click.ro)