Ciprian Deac, îngrozit că momentul retragerii este tot mai aproape. „Mă trec fiori”. Jucătorul de 36 de ani, decisiv în meciul FC Voluntari – CFR Cluj 0-1

Ciprian Deac nu a fost titular în duelul FC Voluntari – CFR Cluj, din etapa cu umărul 23, dar a intrat în repriza secundă și a pus umărul la victoria echipei lui. Fotbalistul de 36 de ani a spus la finalul partidei că se teme de momentul în care se va retrage din fotbal. În urma acestui succes, echipa lui Dan Petrescu a revenit pe primul loc în Liga 1.

Ciprian Deac a jucat în primul meci oficial din acest an. A fost accidentat și a ratat partida cu Farul, iar în duelul FC Voluntari – CFR Cluj, din etapa cu numărul 23, a fost rezervă și a intrat pe teren la pauză. Jucătorul campioanei a executat excelent o lovitură de colț, în minutul 69, portarul Popa a greșit, iar Paz și-a trimis mingea în proprie poartă, la primul său meci în tricoul formației lui Liviu Ciobotariu. A fost golul care i-a adus lui CFR Cluj a 11-a victorie în tot atâtea meciuri cu FC Voluntari.

„Încă nu sunt sută la sută, mai am ceva dureri, dar sper ca în scurt timp să dispară. Am o problemă mai veche care apare, dispare, și mă cam chinuie de câțiva ani. Doctorii fac eforturi foarte mari și cu ajutorul lor am reușit să joc și în seara aceasta.

Când stau să mă gândesc că se apropie finalul carierei mă trec fiori. Iubesc acest sport și încerc să mă odihnesc ca să pot să dau totul. Când nu o să mai pot, într-un an jumătate, doi, o să ridic mâna și o să le las locul celor tineri”, a declarat Ciprian Deac.