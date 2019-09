Cine transmite la TV meciul Simona Halep – Barbora Strycova, în turul 2 la Wuhan Open

Simona Halep (locul 6 WTA) joacă împotriva sportivei Barbora Strycova (locul 34 WTA), marți, 24 septembrie 2019, în jurul orei 7:00, în turul 2 la Wuhan Open. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Digi Sport, dar poate fi urmărită și online în format live stream.

Simona Halep a debutat la Wuhan Open, duminică, în proba de dublu, alături de Raluca Olaru (locul 38 la dublu). Româncele au trecut în primul tur de perechea formată din chinezoaicele Quianhui Tang (locul 766 WTA) și Xinyu Wang (locul 813 WTA) cu scorul de 7-6 (3), 4-6, 10-8. Pentru victoria din turul 1, sportivele noastre au primit un cec în valoare de 8.600 de dolari și câte 105 puncte WTA.

Campioana de la Wimbledon se pregătește acum de proba de simplu. O va întâlni în turul 2 pe sportiva din Cehia Barbora Strycova, care a învins-o în primul tur pe Xiyu Wang (locul 140 WTA) cu scorul de 6-4, 6-2. Cele două sportive s-au întâlnit de 6 ori până acum, iar Simona a câștigat ultimele 5 întâlniri. Singura victorie a jucătoarei din Cehia datează din anul 2010.

După ce s-a calificat în optimile probei de dublu la Wuhan Open 2019, Simona Halep s-a relaxat la Centrul Internațional de Tenis Optics Valley din China. „În China nu m-aș putea îngrășa niciodată. Mâncarea de aici este foarte curată”, a declarat numărul 6 WTA.

.@Simona_Halep having fun and doing a tweener as part of All Access media day at @wuhanopentennis.

Source: WTA IG Story#WuhanOpen pic.twitter.com/sOrlp9qAbN

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) September 22, 2019