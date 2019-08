Cine transmite la TV meciul Celtic – CFR Cluj, în turul 3 Champions League

CFR Cluj joacă marți, 13 august 2019, cea de-a doua manșă cu Celtic în turul 3 preliminar Champions League, după ce partida jucată pe teren propriu s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Meciul este programat la ora 21:45 și este transmis în direct de posturile de televiziune Digi Sport 1 și Look Plus, dar poate fi urmărit și online în format live video și text.

Digi Sport 1 și Look Plus transmit Celtic – CFR Cluj, în turul 3 preliminat Champions League

În tur, cele două formații au terminat la egalitate partida jucată în Gruia, scor 1-1. Ardelenii au deschis scorul în minutul 28 prin Rondon, care a reluat în plasă o minge venită de la Deac. După doar 9 minute, scoțienii au egalat prin Forrest. Chiar dacă echipa antrenată de Dan Petrescu a dominat meciul până la final, tabela de marcaj a rămas neschimbată, iar CFR Cluj trebuie să înscrie în Scoția pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în play-off-ul Champions League.

CFR Cluj ar putea primi o veste bună înainte de meciul cu Celtic. Marcatorul din partida tur, James Forrest, a primit o ofertă de la Zenit Sankt Petersburg și ar putea lipsi din teren. Rușii ar fi făcut o ofertă de 13 milioane de euro, urmând ca Forrest să primească un salariu de 4 milioane de euro pe sezon. Tehnicianul scoțienilor anunță însă că nu vrea să îl piardă pe Forrest. Acesta plănuiește să câștige al nouălea titlu consecutiv și să ducă echipa în grupele Champions League în acest sezon. În plus, nici suporterii nu vor să se despartă de fotbalistul care a fost desemnat jucătorul sezonului trecut.

„E important să nu primim gol, sper să putem să păstrăm poarta intactă şi să ne calificăm. Toţi jucătorii sunt apţi. CFR o echipă mare, puternică, cu viteză bună în anumite zone. Joacă direct şi sunt periculoşi la fazele fixe. Nu cred că vor cădea din punct de vedere fizic, nu s-a întâmplat nici în România”, a declarat antrenorul Neil Lennon la conferința de presă.

Celtic – CFR Cluj se joacă marți, 13 august 2019, de la ora 21:45, pe Celtic Park din Glasgow, în manșa a doua a turului 3 preliminar Champions League. Partida va fi transmisă în direct de de Digi Sport 1 și Look Plus. Scoțienii sunt favoriți la casele de pariuri. Au primit cota 1,53 pentru victorie, în timp ce ardelenii au cota 6,50. Remiza are cota 4,15.