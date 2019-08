Live Stream Online Celtic – CFR Cluj Live Video pe Digi Sport 1 – turul 3 Champions League

Celtic – CFR Cluj se joacă marți, 13 august 2019, în manșa secundă a turului 3 preliminar Champions League. Meciul se dispută pe Celtic Park din Glasgow și este transmis în direct de posturile de televiziune Digi Sport 1 și Look Plus, de la ora 21:45. Partida poate fi urmărită și online în format live video și text. Vă vom ține la curent cu toate detaliile legate de acest meci.

Celtic – CFR Cluj Live Video pe Digi Sport 1 – turul 3 Champions League

Echipa antrenată de Dan Petrescu a remizat în partida tur jucată pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, scor 1-1 și are o sarcină dificilă în returul din Scoția. Chiar dacă au dominat partida, ardelenii au ratat foarte multe ocazii și nu au reușit să se impună în fața scoțienilor. Înaintea returului cu Celtic, Petrescu a declarat că se teme de arbitraj.

„Sper ca arbitrajul să fie corect. E normal ca atunci când joci cu Celtic, în Liga Campionilor și la ei acasă, arbitrul să dea 10% pentru ei. Sper să nu se întâmple asta. Celtic e favorită! Ați văzut că face ravagii în campionat. Au jucători tineri, în timp ce noi avem fotbaliști mai în vârstă. Îmi e frică pentru că parcă am avut prea mult noroc cu Hermannstadt. Sper să nu se fi consumat norocul! Când te uiți la meciurile lui Celtic, te sperii. Are câte 30 de ocazii. E ca și cum am juca împotriva barcelonei. Va trebui să ne apăram foarte bine, să ne dublăm și să stăm foarte bine fizic”, a spus tehnicialul grupării ardelene.

Meciul Celtic – CFR Cluj va fi arbitrat de letonul Andris Treimanis, care va fi ajutat de Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasjonnikovs. Arbitrul de rezervă va fi Aleksandrs Golubevs.

În week-end, Celtic s-a distrat pe terenul celor de la Motherwell, în fața cărora s-a impus cu scorul de 5-2 prin golurile marcate de Ajer, Griffiths, Forrest, Edouard și Christie. Echipa din capitala Scoției a ajuns astfel la 12 goluri marcate în primele două etape din campionat.

Celtic – CFR Cluj, cote la casele de pariuri

Casele de pariuri o dau favorită pe Celtic în confruntarea cu CFR Cluj. Scoțienii au primit cota 1,53 pentru o victorie în fața ardelenilor, în timp ce echipa antrenată de Dan Petrescu are cota 6,50, iar remiza a fost cotată cu 4,15. Pariul Ambele echipe marchează a primit cota 2,22, în timp ce pariul Peste 2,5 goluri a primit 2,12.

Celtic – CFR Cluj se joacă în turul 3 preliminar Champions League, marți, 13 august 2019, de la ora 21:45. Meciul este transmis de posturile de televiziune Digi Sport 1 și Look Plus și poate fi urmărit și online în format live text și video.