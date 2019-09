Cine transmite la TV meciul Bianca Andreescu – Elise Mertens, în sferturile de la US Open

Bianca Andreescu – Elise Mertens este duelul din sferturile de finală US Open așteptat cu sufletul la gură de iubitorii sportului alb. Partida este programată miercuri, 4 septembrie 2019, de la ora 18:00 și este transmisă în direct de postul de televiziune Europsort. De asemenea, meciul poate fi urmărit online în format live video și text.

Eurosport transmite meciul Bianca Andreescu – Elise Mertens, în sferturi la US Open

Bianca Andreescu – Elise Mertens, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului US Open, este programat miercuri, 4 septembrie 2019, de la ora 18:00. Organizatorii pot schimba ora de start a partidei în funcție de desfășurarea celorlalte meciuri ale zilei. Confruntarea este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live video și text.

„Mă simt minunat! Am lucrat și visat la momentul ăsta de mult timp, așa că mă simt foarte bine să fiu în sferturi la US Open. Sunt foarte fericită, dar turneul nu e încă încheiat. Cred că pot ajunge și mai departe. La fiecare turneu la care particip, îmi propun să câștig. Am așteptări mari de la mine. E cel mai bun an din viața mea, niciodată nu am fost atât de încrezătoare”, a declarat Bianca Andreescu înainte de confruntarea cu Elise Mertens.

Sportiva canadiană de origine română, care în acest moment se află pe locul 15 în clasamentul WTA, o poate devansa pe Simona Halep (locul 4 WTA) în ierarhia feminină în cazul în care va reuși să câștige turneul US Open. Bianca este a doua favorită la casele de pariuri, având cota 2,00. Serena Williams este principala favorită la New York, cu o cotă de 1,55. Pe locul 3 se află Elina Svitolina, cu 3,30.

Programul sferturilor de finală US Open

Marți, 3 septembrie

Ora 19:00 – Elina Svitolina – Johanna Konta

Miercuri, 4 septembrie