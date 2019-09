Când se joacă Bianca Andreescu – Elise Mertens, în sferturile de finală US Open

Bianca Andreescu (locul 15 WTA) s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, după ce a trecut de Taylor Townsend (locul 116 WTA) cu 6-1, 4-6, 6-2 în optimile US Open. Bibi va juca împotriva sportivei Elise Mertens (locul 26 WTA), miercuri, 4 septembrie 2019, de la ora 18:00.

Bianca Andreescu – Elise Mertens, în sferturile de finală US Open – miercuri, de la ora 18:00

Bianca a devenit prima jucătoare de tenis din Canada de la Patricia Hy-Boulais încoace care a reușit să ajungă în sferturile de finală la US Open. Campioana de la Rogers Cup și BNP Paribas Open și-a extins seria de victorii consecutive la 10, după 6-1, 4-6, 6-2 cu Taylor Townsend, la capătul unei partide care a durat o oră și 55 de minute.

„Am încercat să o fac să joace cât mai mult, pentru că asta a făcut ea cu mine în setul 2, când am ratat câteva mingi. Mi-am spus că trebuie să fiu mult mai agresivă, dar în același timp să am mai multă răbdare”, a declarat Bianca Andreescu la finalul partidei cu sportiva din Statele Unite ale Americii.



Între Bianca și semifinala de la US Open stă acum belgianca Elise Mertens, care a trecut în sferturi de Kristie Ahn, beneficiara unui Wildcard.

„Mă simt minunat. Visez la acest moment de foarte mult timp, deci este o senzație extraordinară să fiu în sferturi la US Open. Sunt foarte fericită, dar competiția încă nu s-a terminat. Cred că pot să fac mai mult și să trec și de sferturi. La orice turneu merg, îmi propun să câștig. Trebuie să iau fiecare meci în parte pentru că știu că voi întâlni adversare dificile în drumul spre finală. 2019 este cel mai bun an din viața mea. Nu am mai simțit niciodată atât de multă încredere”, a mai spus Andreescu.

Partida Bianca Andreescu – Elise Mertens se joacă miercuri, 4 septembrie 2019, de la ora 18:00. Meciul este transmis în direct de Eurosport.