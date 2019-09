Bianca Andreescu (locul 15 WTA) joacă în sferturile de finală la US Open împotriva sportivei Elise Mertens (locul 26 WTA), în noaptea de miercuri spre joi, de la ora 2:00. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video.

Live Stream Online Bianca Andreescu – Elise Mertens, în sferturile US Open – Eurosport TV

Bianca Andreescu s-a calificat în sferturile de finală la US Open după ce a învins-o pe Taylor Townsend (locul 116 WTA) cu 6-1, 4-6, 6-2. De partea cealaltă, Elise Mertens a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut de Kristie Ahn, beneficiara unui Wildcard.

„Am așteptări mari de la mine și vreau sa castig acest turneu! O voi lua meci cu meci, știu că am adversare dificile până în finală, dar vreau să mă bucur de fiecare moment și sper să câștig. Joc mai bine decât la Rogers Cup, mă simt mai bine, iar asta se vede și în joc, dar și în statistici. Planul este să lupt de la început până la final”, a declarat Bianca Andreescu.

Cea poreclită Bibi a vorbit și despre duelul cu Elise Mertens din sferturi la US Open. „Ia mingea foarte rapid din ce am văzut. Încearcă să pună presiune încă de la începutul punctului, este destul de agresivă. Știu că are un serviciu decent și luptă foarte mult”, a spus Bianca.

Bianca Andreescu – Elise Mertens, cote la casele de pariuri

Sportiva canadiană de origine română e favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Elise Mertens. Bianca a primit cota 1,50 pentru victorie, în timp ce adversara sa are 2,55. Bibi are cota 2,22 pentru victorie cu 2-0 și 3,85 pentru 2-1. Mertens a fost cotată cu 4,35 pentru victorie cu 2-0 și 5,00 pentru 2-1.

