Cine transmite la TV meciul Bianca Andreescu – Belinda Bencic, în semifinale la US Open

Bianca Andreescu (locul 15 WTA) joacă în semifinale la US Open împotriva sportivei Belinda Bencic (locul 12 WTA). Partida este programată în noaptea de joi spre vineri, de la ora 3:30 și este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită online în format live video și text.

Eurosport transmite la TV meciul Bianca Andreescu – Belinda Bencic, în semifinale la US Open

Bianca Andreescu a învins-o în sferturile de finală pe Elise Mertens, la capătul unui meci care a durat o oră și 2 minute. Cea poreclită Bibi a început meciul ezitant și a pierdut primul set cu 3-6, dar a revenit în setul secund, pe care l-a câștigat cu 6-2. Setul decisiv a fost unul echilibrat până în game-ul 5, când cele două jucătoare s-au aflat la egalitate, 2-2. Bianca și-a impus ritmul pe final și s-a impus cu 6-3, calificându-se în semifinale la US Open.

„Sincer, asta este o nebunie. În urmă cu un an jucam în calificări, îmi aduc aminte că sufeream din cauza unei accidentări la spate și anul ăsta am realizat atât de mult. Sincer, am rămas fără cuvinte, trebuie să mă ciupească cineva. Este asta viața reală?”, a declarat Andreescu la finalul partidei.

De partea cealaltă, Belinda Bencic a trecut în sferturi de Donna Vekic (locul 23 WTA) cu 7-5, 6-3. Confruntarea din semifinală va fi prima dintre Andreescu și Bencic. Pentru calificarea în semifinale, cele două sportive au primit câte un cec în valoare de 960.000 de dolari.

Belinda Bencic (Elveția, 22 de ani) a câștigat până acum 3 turnee WTA și a strâns din tenis peste 5,6 milioane de dolari, în timp ce Bianca Andreescu (19 ani, Canada) a cucerit 2 trofee și a strâns peste 2,4 milioane de dolari.

Sportiva canadiană de origine română este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Bencic. A primit cota 1,67 pentru victorie, iar adversara sa a fost cotată cu 2,17. Meciul din semifinale este programat în noaptea de joi spre vineri, de la ora 3:30.