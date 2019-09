Bianca Andreescu, reacție fabuloasă după calificarea istorică în semifinale la US Open: „Este asta viața reală?” VIDEO

Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale la US Open, chiar la debutul la turneul de la New York. Sportiva canadiană de origine română a învins-o în sferturi pe Elise Mertens cu 3-6, 6-2, 6-3, la capătul unui meci care a durat o oră și 2 minute. Reacția Biancăi după meciul cu Mertens este fabuloasă.

„Sincer, asta este o nebunie. În urmă cu un an jucam în calificări, îmi aduc aminte că sufeream din cauza unei accidentări la spate și anul ăsta am realizat atât de mult. Sincer, am rămas fără cuvinte, trebuie să mă ciupească cineva. Este asta viața reală?”, a fost reacția numărului 15 WTA după meciul câștigat împotriva Elisei Mertens, în timp ce publicul o aplauda și o ovaționa la scenă deschisă.

„Da, e viața reală”, i-au răspuns cei de la US Open pe contul oficial de Twitter.

Bianca Andreescu face istorie la US Open

La doar 19 ani, Bianca s-a călificat în semifinale la US Open la debutul la turneul de la New York și e în premieră în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Pentru calificarea în semifinale, sportiva a primit un cec în valoare de 960.000 de dolari.

Bianca Andreescu va juca în semifinale cu Belinda Bencic, care a eliminat-o pe Donna Vekic în sferturi. Partida se va disputa în noaptea de joi spre vineri, de la ora 3:30. Meciul va fi transmis în direct de postul de televiziune Eurosport.

Sportiva din Canada este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Belinda Bencic. A primit din partea bookmakerilor cota 1,67 pentru victorie, în timp ce adversara sa are 2,15.

Dacă va câștiga trofeul US Open 2019, Bianca Andreescu o va depăși pe Simona Halep în clasamentul WTA. Campioana de la Wimbledon e pe locul în 4 ierarhia feminină.