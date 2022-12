Cine sunt actorii din serialul Lia. Distribuția completă

Distribuția completă cu actorii din serialul Lia, soția soțului meu! Antena 1 produce seriale de succes pe bandă rulantă. După succesul cu „Adela”, postul TV anunță deja filmările pentru un nou serial. Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, noul serial aduce în prim-plan actori tineri, la debut. Asta nu înseamnă că producția Lia, soția soțului meu nu va beneficia și de nume consacrate. În cele ce urmează, aflăm împreună cine sunt actorii din serialul „Lia, soția soțului meu”.

Un nou proiect la Antena 1! Lia, soția soțului meu din ianuarie 2023

Noul proiect anunțat de Antena 1 pentru începutul de an 2023 are în componența sa nume care debutează pe micul ecran într-un serial. Pe de altă parte, Ruxandra Ion, producătorul serialului „Lia, soția soțului meu”, spune că nu vor lipsi și nume deja consacrate.

Serialul, conform comunicatuli emis de Antena 1, este o dramatizare a unei alte producții de succes turcești. Este vorba de drama turcească „Asla Vazgeçmem” (Never let go). Cei care s-au ocupat de adaptare sunt Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Serialul va avea debutul pe 12 ianuarie 2023, într-o seară de joi. Într-o întâlnire cu presa, Ruxandra Ion a anunțat și care este distribuția completă cu actorii din serialul „Lia, soția soțului meu”. (vezi video)

La fel ca în cazul serialului „Adela”, noua producție își propune să aducă povești pline de dramatism, dragoste, aventură și urzeli pe micile ecrane, și, în acelașți timp, noi figuri. În serialul „Lia, soția soțului meu” vor debuta Ana Bodea și Ştefan Floroaica. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu acest nume, vă putem sune că este un fost multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, declarând despre debutul său:

„Este primul meu rol, aşa că vine la pachet cu un mix de sentimente… entuziasm, încredere şi deopotrivă îndoială. Sunt foarte curios să văd şi eu primele imagini cu impunătorul Petru Vornicu, personajul de la care am împrumutat şi căruia i-am împrumutat multe în ultima vreme! Aşa că abia aştept şi eu ziua de joi!”, spune Ştefan Floroaica, conform Antena 1.

Cine sunt actorii din serialul Lia, soția soțului meu. Distribuția completă

În afară de debutanții Ana Bodea și Ştefan Floroaica, distribuția completă cu actorii din serialul „Lia, soția soțului meu” are și nume grele ale scenei și cinematografiei românești. Unii dintre ei nu sunt la prima lor producție TV. Alții sunt arhicunoscuți din piesele de teatru jucate pe toate scenele din țară. Printre protagoniștii din serialul „Lia, soția soțului meu” se numără și fiica celebrului Rege al fotbalului românesc, Gică Hagi, Kira Hagi, care-și face astfel debutul pe micul ecran din România. Tânăra actriță va juca rolul Mira Bădescu, despre care declară:

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată. Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a dezvăluit Kira.

O premieră la Antena 1, este apariția celebrului actor Constantin Cotimanis în rolul lui Marcel, actorul revenind pe micul ecran după ce ani buni de zile a fost vocea PRO TV.

„Personajul pe care îl interpretez în noua producţie marca Ruxandra Ion este un mitocan simpatic. Un om cu carte puţină, dar cu orgolii multe, familist aproape convins. Marcel al meu îşi expune misogonismul cu un umor de mahala. Sper eu, fermecător. Dar mai multe nu vă spun, ci vă las să descoperiţi în curând, pe micile ecrane!”, a spus Bebe Cotimanis despre personajul său,

În cele ce urmează vă propunem și distribuția completă din serialul „Lia, soția soțului meu”, după cum urmează:

Distribuția completă din serialul „Lia, soția soțului meu”