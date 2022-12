Kira Hagi a dat dovadă de siguranță și umor la castingul desfășurat pentru alegerea distribuției noului serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, “Lia – soția soțului meu”. Actriţă şi pictoriţă foarte talentată, fiica legendei fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a studiat actoria la New York Film Academy, unde s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. Ulterior, a urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra, pentru ca în ţară să debuteze în filmul de scurt-metraj „București, te iubesc”.

Kira Hagi debutează pe micul ecran în serialul „Lia, soția soțului meu”: „La casting i-am cucerit cu o glumă, după ce am interpretat monologul”

În prezent, actriţa este implicată în mai multe proiecte cinematografice, iar pictura continuă să ocupe un loc important din viaţa ei, având expoziții atât la Constanța, cât și la București.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Kira Hagi ne-a povestit cum s-a făcut remarcată la casting, cine a apropiat-o de actorie, dar și că numele Hagi nu a fost niciodată o povară pentru ea.

În serialul „Lia, soția soțului meu”, care va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20.30 la Antena 1, Kira o interpretează pe Mira Bădescu, o tânără și talentată avocată.

Kira, te vedem din ianuarie într-un serial TV. Cum a venit propunerea de a interpreta o avocată?

M-a sunat o directoare de casting, doamna Domnica Cârciumaru, m-a chemat la casting ca pe orice actor. M-am dus la casting, i-am cucerit cu o glumă, după ce am interpretat monologul, desigur.

Printre altele, m-au întrebat ce înălțime am și le-am spus 1,60 m în zilele mele mai bune și 1,59 m în zilele mele mai proaste și mi se pare că i-am cucerit așa.

În rest mi-am făcut treaba, m-am întors acasă, neștiind dacă l-am primit sau nu și în câteva săptămâni m-au sunat și mi-au spus că am primit rolul Mira Bădescu, pe care îl voi interpreta în serialul “Lia, soția soțului meu”.

Umorul îl moștenești de la mama sau de la tata?

De la toată lumea, nu știu de unde moștenesc umorul.

Kira Hagi: „Mira este extrem de diferită, nu avem nimic în comun”

Cât de diferit e personajul față de cum ești tu în viața de zi cu zi?

Cu siguranță că mă scoate din zona mea de confort. Mira este extrem de diferită, nu avem nimic în comun. Nu suntem asemănătoare, nu gândim la fel, nu acționăm la fel, obiectivele noastre sunt diferite, felul nostru de a aborda o situație este foarte diferit. E fascinant să joci un personaj care este atât de diferit de tine.

Care e atmosfera pe platourile de filmare? Cum te înțelegi cu colegii? Există acea chimie care este foarte importantă?

Suntem o familie unită și le mulțumesc colegilor mei că m-au primit atât de călduros în echipa lor. Sincer, nu pot să dau foarte multe lucruri din casă. Mă bucur foarte mult că avem o echipă atât de frumoasă.

Kira Hagi: „Nu este o povară numele pe care îl port”

Cum a început călătoria ta cu actoria, cu pictura, cu televiziunea?

Dintr-o pasiune. Am crescut la bunici, ei m-au dus la circ de când eram mică, la teatru și mi-au insuflat această iubire pentru artă, pentru cultură, pentru tot ce e frumos.

Cum au reacționat părinții cand le-ai spus că vrei să devii actriță?

Foarte bine. Au fost fericiți și mă susțin în continuare.

Faptul că porți numele Hagi te-a obligat cumva să fii foarte bună în domeniul pe care l-ai ales? Ai simțit presiunea aceasta?

Nu am simțit niciodată, nu este o povară numele pe care îl port, ci mai mult m-a determinat să muncesc, să-mi găsesc proiecte și cel mai important lucru pentru fiecare persoană este să-și găsească drumul și o meserie care te pasionează. Când găsești această meserie, după aceea munca nu mai este un stres, ci o plăcere.

Ai avut recent și o expoziție. De la ce vârstă pictezi?

Pentru mine pictura rămâne un hobby, dar, să vă spun sincer, pictez de cand mă știu. Nu știu să spun o zi sau câți ani aveam, pur și simplu am fost pasionată de domeniul artei, am fost susținută și de ai mei să desenez mai departe, și de profesori la școală și așa am ajuns să-mi expun lucrările în galerii.

Kira Gagi: „Ți se deschid mai multe uși”

Televiziunea cum a intrat în viața ta?

Mi s-a propus. Să vă spun sincer, toate proiectele pe care le am au venit natural, nu le planific în vreun fel. O dată ce lucrezi într-un domeniu, ți se deschid mai multe uși și e de datoria ta să vezi cum faci pasul acesta, să treci pragul ușii. Momentan lucrez la Aleph News la emisiunea “Smart is the new cool” și vă recomad să o vedeți. Este vorba despre o inițiativă frumoasă din România, oameni frumoși, buni care vor și creează proiecte frumoase în România.

Video: Daniel Bălan