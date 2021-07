Interdicție majoră pentru Bebe Cotimanis. Unde nu mai are voie fosta voce PRO TV (exclusiv)

Fanii lui Bebe Cotimanis sunt șocați de mărturiile acestuia. Actorul are o interdicție majoră. Unde nu mai are acesta voie și de ce? Fosta voce Pro TV a supărat pe cineva, ulterior s-a ajuns la asta. Cum s-a petrecut totul?

Constantin Cotimanis se află numai pe drumuri de când se bucură din nou de viața de artist care a fost pusă pe pauză din cauza pandemiei. Acesta i-a asigurat pe fani că nici nu se gândește să facă altceva: “Așa îmi voi petrece toată vara. Acesta este concediul meu.”

Vedeta a povestit transparent în cadrul unui interviu despre refuzul său de a juca în piesa ”Cafeaua D-lui Ministru”, pe scena teatrului din Buzău: ”Acum mă pregătesc să urc pe scena din Iași. Am tot fost plecat la Făgăraș, Brașov, cu ”Cafeaua d-lui Ministru”.

„Piesa este savurată de public”, a mai detaliat acesta care urmează să fie în plin sezon de spectacole. Cunoscutul Varlam dintr-o telenovelă celebră a recunoscut că s-a confruntat în trecut cu o problemă chiar pe partea profesională.

Concret, actorul nu a putut să mai joace o piesă de teatru, o comedie satirică despre clasa politică și anturajul acesteia în Buzău, după ce a fost refuzat de o directoare. De aceeași problemă a dat și celebra Carmen Tănase.

”Am fost refuzat de o directoare, probabil a considerat că e atac clasa politică. Cu o astfel de problemă, și tot la Buzău, mi-a zis că s-a confruntat și colega mea, Carmen Tănase.”Cotimanis juca în spectacol rolul unui ministru care de fapt “nu știe la ce minister lucrează.” Întrebat dacă în viața reală ar fi cuprins de domeniul în cauză, artistul a spus că o astfel de funcție: „nu e pentru mine.”

„Eram pe picior de plecare, dar a trebuit să anulăm totul, întrucât chiar înaintea deplasării s-a dat legea izolării, care ne obliga să stăm 4 zile în casă, la întoarcere. Am reluat filmările la serialul ”Vlad”, de la Pro TV. Nu regret plecarea mea, niciodată nu am regretat ce am făcut. Asta nu înseamnă că am un grad de nesimțire ridicat, ci că îmi place doar să trăiesc clipa. Contractul de la Prima TV este mult mai elastic. Am descoperit toată cinematografia spaniolă. Înainte, nu mă uitam la astfel de filme din cauza limbii, care-mi dădea senzația că vizionez telenovele”

Bebe Cotimanis (Sursa: impact.ro)