Cine suferă cel mai aprig în casa Anamariei Prodan: „Plânge de se omoară. Doamne!”

Familia Reghecampf-Prodan s-a destrămat după apariția amantei celebrului sportiv. Mulți din cei pe care i-a îndrăgit antrenorul au rămas fără cuvinte în fața faptelor sale. Cine suferă cel mai tare în casă pentru orice lucru mărtunt? „Plânge de se omoară. Doamne!”

Familia Reghecampf-Prodan urmează să se destrame oficial. Mariajul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf urmează să-și găsească sfârșitul după mulți ani, după faptele celebrului antrenor. Agentul FIFA a evitat să vorbească multă vreme despre detalii din casa sa și chiar a acceptat greu în public faptul că a fost înșelată.

Acum, vedeta este din ce în ce mai transparentă și vorbește deschis despre mici detalii din casa care a rămas doar a ei. Întrebată care este atmosfera din locuință, ea a răspuns că există un membru mai sensibil care plânge de fiecare dată. Mai exact, este vorba despre bona Nuți.

Ea este ca parte din familie de foarte mulți ani și știe toate dedesubturile fostului cuplu și al copiilor lor. Ea este afectată de orice i s-ar întâmpla lui Bebeto și nu acceptă ca cineva să țipe sau să îl certe pe moștenitorul lui Reghecampf.

Femeia îl iubește pe acesta ca pe copilul ei, Ana mărturisind că Nuți nu se desparte de micuț și că fetele ocupă și ele un loc extrem de important.

Impresara o consideră pe aceasta unul din oamenii ei de bază, iar ca drept dovadă a luat-o alături de ei în Dubai. Toți cei din familie o iubesc și o apreciază. Cel mai probabil, ea nu suportă această situație în care se află acum cei doi soți și speră ca liniștea să curindă iar căminul lor.

Anamaria Prodan s-a săturat de speculații și mărturisește că nu va oferi nicio declarație despre bărbatul care se află în viața ei. Totul se va petrece după ce va scăpa de statutul de femeie măritată.

„M-am săturat să fiu măritată de presă şi de gura lumii în fiecare zi şi să am declaraţii de genul – sunt îndrăgostită. Sunt îndrăgostită de copiii mei, de meseria mea. Eu sunt Anamaria Prodan, sunt încă măritată, eu sunt demnă, nu am nebunii din astea, Oamenii care sunt cu mine sau care apar pe Instagram sunt partenerii mei de afaceri, eu toată viaţa mea am făcut afaceri cu bărbaţi şi am trăit între bărbaţi.

Cât despre domnul cu care se spune că sunt căsătorită sau despre care am declarat că mă mărit este un foarte important om de afaceri, om integru, care nu are de-a face cu subiecte de genul acesta.”, a spus Anamaria Prodan pentru romaniatv.net.