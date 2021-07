Cine se află în spatele succesului Soranei Cîrstea, de fapt. S-a aflat abia acum

Succesul Soranei Cîrstea din acest sezon are un secret. Jucătoarea româncă a avut un 2021 plin de satisfacții. A câștigat cel de-al doilea titlu WTA, la Istanbul și a jucat finala la Strasbourg. Apoi, a ajuns în turul 3 la Roland Garros, fiind învinsă de viitoarea finalistă, Tamara Zidansek. Acum, la Wimbledon, a atins din nou turul 3 al unui turneu de Grand Slam. Cîrstea a dezvăluit cine stă, de fapt, în spatele acestor performanțe.

Performanțele Soranei Cîrstea sunt remarcabile în acest an. Jucătoarea din Tîrgoviște și-a regăsit bucuria de a juca, dincolo de talentul pe care l-a avut dintotdeauna. La 31 de ani, Sorana a ajuns să joace aproape cel mai bun tenis al său. A câștigat cel de-al doilea titlu WTA, la Istanbul, apoi a jucat finala de la Strasbourg. A pierdut în turul 3 la Roland Garros, dar în fața celei care avea să joace finala, cehoaica Tamara Zidansek. Acum la Wimbledon, Sorana a ajuns din nou în turul 3, după ce a învinsă pe mult mai bine cotata Victoria Azarenka, fost lider mondial.

La finalul partidei cu Azarenka, Sorana s-a declarat încântată de atmosfera din tribune. Ea a mai spus că a făcut cel mai bun joc al anului.

Sunt profesionistă de la 16 ani, dar trebuie să spun că aceasta a fost cea mai bună atmosferă în care am jucat. Pentru mine e cel mai bun joc al anului. Într-adevăr, e prima dată când o înving pe Vika, e o jucătoare incredibilă! Recunosc, nu am zâmbit când am văzut tabloul”, a declarat Sorana Cîrstea în interviul de la finalul meciului.