Ce secret ascunde marea adversară a Soranei Cîrstea din turul 3, la Wimbledon. Surpriză mare pe teren

Sorana Cîrstea a avansat în turul 3, la Wimbledon. Jucătoarea din Târgoviște a învins-o în turul secund pe fosta lideră mondială, Victoria Azarenka, cu 7-6, 3-6, 6-4. Pentru Sorana urmează un meci special, în încercarea de a ajunge în optimile turneului de Grand Slam. Viitoarea adversară este considerată marea speranță a tenisului britanic, dar ascunde și un secret uimitor.

Sorana Cîrstea își continuă parcursul excelent de la Wimbledon. În turul 2, jucătoarea de 31 de ani a învins-o pe Victoria Azarenka, fost lider mondial și favorita 12 a turneului. Cîrstea a luptat extraordinar și s-a impus cu 7-6, 3-6, 6-4, după aproape 2 ore și jumătate de joc. La sfârșitul întâlnirii, românca a mărturisit că a fost impresionată de atmosfera din tribune, fapt ce i-a adus aplauzele publicului britanic.

Sunt profesionistă de la 16 ani, dar trebuie să spun că aceasta a fost cea mai bună atmosferă în care am jucat. Pentru mine e cel mai bun joc al anului. Într-adevăr, e prima dată când o înving pe Vika, e o jucătoare incredibilă! Recunosc, nu am zâmbit când am văzut tabloul”, a declarat Sorana Cîrstea în interviul de la finalul meciului.