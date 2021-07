De ce nu putea Simona Halep să joace la Wimbledon, chiar dacă nu se retrăgea. Ce s-a aflat acum în Anglia

Simona Halep s-a retras de la Wimbledon din cauza situației cauzate de accidentarea la gamba stângă. Încă număr 3 mondial, jucătoare româncă a părăsit dezamăgită turneul londonez unde a triumfat în 2019. Halep s-a reîntors în România unde a primit o veste surpriză din prtea autorităților britanice.

Simona Halep s-a retras, cu tristețe, de la turneul de la Wimbledon. Ar fi trebuit să-și apere titlul câștigat în 2019, dar accidentarea de la gambă s-a dovedit mai gravă decât părea inițial. Ulterior, jucătoarea din Constanța a anunâat că nu va participa nici la Jocurile Olimpice, deși acestea erau principalul său obiectiv în acest an. Din cauza problemei survenite în 12 mai, la Roma, Halep a fost nevoită să renunțe la 3 mari competiții. Iar pauza de care are nevoie se anunță mai lungă decât se anticipa.

Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor.

Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, anunțându-și retragerea din turneul de Grand Slam.