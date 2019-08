Cine este Tonel Pop, avocatul familiei Melencu și ce legături are de fapt cu PSD și cu interlopii din Caracal

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, prima victimă a lui Gheorghe Dincă, are legături cu PSD și cu interlopii din Caracal. Cine este apărătorul tinerei dispărute în luna aprilie?

Cazul din Caracal a uimit românii nu numai prin ororile întâmplate, ci și prin mediatizarea unor personaje. Spre exemplu, apariția lui Remus Rădoi, zis ”Codiță”, despre care se spune că este un interlop ce se ocupă de administrarea mai multor firme de pază cu sediul în Caracal și Tonel Pop, avocatul pro-bono al familei Luizei.

Însă, mediatizați până acum nu au fost, dar în spațiul media au existat. Deși Rădoi este prezentat acum drept interlop influent în Caracal, în trecut a fost, preț de câțiva ani, moderator TV. Există pe Youtube o înregistrare cu acesta, în postura de gazdă a emisiunii ”Realitatea românească”, difuzată pe un post TV din Capitală numit 6TV.

Filmarea este din 2014, cu puțină vreme înainte de prezidențiale, iar printre invitații acelei ediții s-a numărat și Tonel Pop, membru al Baroului București. Emisiunea a avut subiecte precum ordonanța care a reglementat traseismul politic al primarilor ori orientarea ”spre est” a lui Ponta. Întrebat despre actualul avocat al familiei Melencu, Rădoi a spus că uitase de acea emisiunea și de întâlnirea cu avocatul. De asemenea, precizează că de atunci nu au mai vorbit și că nu deține nici numărul său de telefon.

„Tonel Pop a fost, întâmplător, la emisiunea pe care o făceam. Chiar uitasem. Nu ne-am mai văzut, n-am mai vorbit de-atunci. Nu eu l-am invitat, exista un realizator de emisiune, eu doar prezentam. Nici atunci nu aveam numărul lui de telefon şi nu-l am nici acum, nu am mai vorbit. Mă cunoşteam cu proprietarii televiziunii, sunt nişte oameni, o familie super Ok, de români adevăraţi, cu principii, cu… Şi asta-i tot. Făcem în paralel şi business-ul”, a spus R.Rădoi.