Cine este tatăl lui Cătălin Botezatu și de ce nu îl vizitează designerul. Ce relație au cei doi, de fapt

Cătălin Botezatu este foarte discret atunci când vine vorba despre viața sa personală, însă designerul a făcut câteva dezvăluiri în legătură cu relația pe care o are cu tatăl său. Cum se înțelege, de fapt, creatorul de modă cu părintele său și care este motivul pentru care nu se vizitează prea des?

Relația dintre Cătălin Botezatu și tatăl său: ”Nu ne prea întâlnim”

Constatin Botezatu, tatăl celebrului designer de modă a dezvăluit că nu se întâlnește prea des cu fiul său, deoarece acesta mai tot timpul ocupat. Ba mai mult, Constantin Botezatu a mai spus că uneori fiul său nu îi răspunde nici la telefon.

”Nu ne prea întâlnim. Cătălin bântuie mai mult decât mine, dar mereu vorbim. Câteodată am și eu neșansa să nu îmi răspundă la telefon, dar ne înțelegem foarte bine”, a declarat tatal designerului, într-un interviu mai vechi.

La rândul lui Cătălin Botezatu a spus despre tatăl său că îl admiră foarte mult pentru că încă se ține bine la vârsta de 70 de ani și că speră să semene cu el. ”Are 70 de ani și încă mai poate. Sper să semăn cu el”, spune Cătălin Botezatu despre tatăl său.

În ceea ce privește viața amoroasă a tatălui său, Cătălin Botezatu a spus că acesta și-a înșelat toate cele patru soții, inclusiv pe mama sa, cu câte două amante. Așadar, Constantin Botezatu a fost un adevărat Don Juan în tinerețe. În schimb, Botezatu nu înțelege de ce tatăl său s-a căsătorit, dar în același timp îl apreciază pentru acest gest de curaj pe care el nu l-ar putea face niciodată.

”Tata este la a patra nevastă acum și are și câte două amante pe sezon. Dacă vreau să am pe cineva lângă mine, pot să am oricând, oricum, oriunde”, a mai povestit creatorul de moda.

Cătălin Botezatu va apărea din nou pe micile ecrane ca și jurat, așa cum ne-a obișnuit în cea mai așteptată emisiune de pe Kanal D, ”Bravo ai Stil!”. Însă, noul sezon al ediției cu numărul șase se va numi Bravo, ai stil! Celebrities, iar toate concurentele vor fi vedete deja cunoscute publicului. Printre acestea se numără Raluca de la Bambi, o fostă ispită de la Insula Iubirii și și fiica Catincăi Roman, respectiv nepoata Oanei Roman.