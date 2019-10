Cine este și cum arată iubita vloggerului Selly. Ce l-a atras la Smaranda FOTO

Selly este cel mai cunoscut vlogger din România, iar multe fete ar face orice să îi fie în preajmă. Tânărul care a făcut deja primul milion de euro din publicitate o iubește însă pe Smaranda, o frumoasă brunetă de liceu.

Vloggerul Selly este îndrăgostit de Smaranda. Iubita lui face furori pe Instagram

Selly, pe numele său Andrei Șelaru, a aflat de platforma Youtube de la o profesoară de Limba Engleză, în anul 2008. Imediat și-a dat seama că are ocazia să devină cunoscut și, de ce nu, să facă un ban cinstit. Acum are 18 ani și peste 2 milioane de urăritori pe Youtube, dar și un milion de euro în cont, bani obținuți din publicitate. În plus, Selly are și o trupă de muzică.

Foarte multe fete și-ar dori să iasă la o întâlnire cu Selly, dar tânărul a pus ochii pe o frumoasă brunetă de liceu. Smaranda, căci despre ea este vorba, face furori pe Instagram, unde adună frecvent peste 30.000 de aprecieri la o postare. Cei doi sunt împreună de mai mult timp, însă Selly a postat prima fotografie cu ei doi abia în urmă cu doar câteva luni, alături de mesajul „in love.”

De atunci au urmat alte și alte poze, spre nemulțumirea celor care și-ar fi dorit să pună mâna pe Selly. Vloggerul și-a luat iubita în această vară și a mers cu ea la festivalul Neversea, unde s-au distrat pe cinste.

Printre seriile de succes postate de Selly pe Youtube se numără Tipuri de profesori, Dacă Google ar fi om și Rap Battle. În data de 21 decembrie 2017 și-a făcut debutul în trupa 5GANG, odată cu lansarea primei melodii din repertoriul acesteia, Singuri Acasă.