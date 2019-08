Vlogger-ul Selly a câștigat primul milion de euro la 18 ani. Ce le spune tinerilor despre bani

Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România. La 18 ani, tânărul se poate mândri cu performanța că a reușit să câștige primul milion de euro din propriile puteri. Activitatea din online nu este însă singura muncă pe care o prestează. El mai este implicat și în alte proiecte de succes.

Ce spune Selly tinerilor despre bani

Are peste două milioane de abonați pe canalul său de YouTube, iar pe instagram Selly a sărit de un milion de urmăritori.

Se spune despre el că a reușit să facă primul milion de euro, bani câștigați la doar 18 ani. Modest, tânărul se focusează pe calitatea contentului pe care îl face în online, iar principalul său scop nu îl reprezintă banii.

„Nu cred că e vorba despre câți bani am făcut sau voi face și mereu evit subiectul ăsta. Tot ce contează este ce content le ofer eu celor care mă urmăresc și acolo încerc să excelez zi de zi.

Pentru mine, banii sunt o unealtă pentru a realiza ce îmi propun: investiții în proiecte mai complexe, siguranța financiară, planuri long-term, iar veniturile mele vor rămâne mereu confidențiale„, a declarat tânărul pentru revista Viva!

Pe lângă munca în online, Selly este pasionat de muzică. El face parte din trupa 5GANG, un proiect extrem de apreciat de adolescenți.

Selly pleacă în turneu național cu 5GANG

El și colegii săi de trupă sunt idolii a milioane de fani, iar după succesul absolut al primului lor mare show de la Arenele Romane, din 1 iunie, când au reușit să adune 10.000 de spectatori în două concerte consecutive sold out, aceștia vor pleca într-un turneu național.

Tinerii de la 5GANG ajung în această toamnă în toată țara. Pe harta turneului se află principalele orașe, iar biletele au fost deja puse în vânzare.

Piese precum „SOS”, „Story”, „Scuze” sau recent lansata „VIP” se vor auzi toamna aceasta live și în alte orașe în afară de București, iar fanii din Bacău, Iași, Brașov, Craiova, Oradea sau Galați vor fi parte dintr-un show de excepție, cu mult vibe și energie.

„De când am făcut cele două show-uri de pe 1 iunie de la Arenele Romane, am fost bombardați cu mesaje de genul „când veniți și la noi în oraș?”, „vrem să vă vedem, nu am putut ajunge la București”.

Selly, despre chimia cu fanii

De asemenea, am fost foarte surprinși de numărul de oameni care au venit la show-ul de la Arene din mai multe colțuri ale țării, unii chiar de la mai mult de 400 de kilometri distanță, iar asta ni s-a părut impresionant.

De aceea am decis să organizăm un turneu în toată țara, am vrut să luăm toată energia și toate lucrurile frumoase care s-au întâmplat la Arene și să le ducem cu noi prin toată țara, în turneul național.

Atât prin meet and greet-urile care vor avea loc în fiecare oraș, cât și prin show-ul propriu-zis, noi dorim să ne cunoaștem mai bine cu fanii noștri. De fiecare dată când avem un concert sau un eveniment, pe noi ne surprinde că ei cunosc toate versurile, știu fiecare glumiță pe care noi o facem între noi.

Se vede că e o chimie reală și tocmai de aceea ne place să facem cât mai multe evenimente și să avem cât mai multe ocazii de a ne cunoaște fanii și în offline”, a spus Selly.

Trupa este alcătuită din cinci vloggeri – Selly, Pain, Dia, Gami, Exploit – se bucură de realizări impresionante în acest domeniu. Toate piesele au fost numărul 1 în Trending YouTube și s-au clasat în topul magazinelor digitale.