Cine este Remi Martin, al treilea Golden Buzz la Românii au Talent. Florin Călinescu aproape a plâns de emoție

Tânărul care a luat Golden Buzz la Românii au Talent a venit din Germania și i-a ridicat în picioare pe toți cei din juriu, lăsându-i efectiv fără cuvinte cu numărul lui.

Remi Martin este un acrobat din Germania, care are și origini franceze. Concurentul a făcut un număr spectaculos la Românii au Talent, care l-a dus direct in finală. Smiley și Pavel Bartoș i-au dat Golden Buzz.

”Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a spus Remi.