Cine este primul bărbat al Biancăi Drăgușanu. Cu el a devenit femeie

Bianca Drăgușanu este râvnită de mulți bărbați, însă puțini știu cu cine s-a iubit aceasta când a apărut prima dată în lumina reflectoarelor. Se întâmpla în anul 1999, atunci când a avut o primă apariție la tv, la emisiunea ”Din Dragoste”, prezentată atunci de Mircea Radu, la Antena 1.

La vremea aceea, Bianca Drăgușanu avea 16 ani și spera ca acela să fie unicul bărbat din viața ei. Însă, cu toate acestea, destinul a adus-o în brațele altui bărbat, conform cancan.ro.

Și uite așa, la vârsta de 20 de ani, aceasta l-a cunoscut pe Coco Păun, cu care a avut o relație cu suișuri și coborâșuri. S-au despărțit după patru ani.

„Atunci când am fost la ”Din dragoste” eram vai de capul meu, dar eu aveam impresia că sunt cea mai frumoasă. Când l-am cunoscut pe Coco aveam 80 de kilograme, datorită lui am început să slăbesc. Mă punea să fac câte 500 de abdomene o dată, până vomitam. Alergam câte şapte ture de stadion, nu mai ştiam de mine, dar am reuşit să dau jos 20 de kilograme în doar câteva luni. De la Coco am învăţat că durerea fizică nu înseamnă nimic. Era extrem de gelos, exagerat chiar, dar m-a iubit mult de tot. Relaţia cu el m-a maturizat foarte mult”, spunea Bianca Drăgușanu.