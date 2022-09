Cine este prima româncă pilot care a concurat la raliul Monte Carlo Historique. Cum a trecut de la industria modei la maşini: „Nu ştiam nimic despre asta”

În lumea șoferilor de rally din România sunt extrem de puține femei care participă competitiv la aceste concursuri. Dar, după cum scriu cei de la Ego.ro, există deja o tânără de succes. Tânăra despre care vorbim, a trecut de la hobby la performanță. Aaș că astăzi aflăm cine este prima româncă pilot care a concurat la raliul Monte Carlo Historique. Tot aici veți afla cum a trecut de la industria modei la maşini.

Mirela Bucovicean, deja un pilot experimentat s-a făcut remarcată la volanul unui Ford Escort RS2000 în campionatul intern. În 2017, cel mai bun rezultat al ei a fost un loc 18 la „Roumanie Historic Winter Rally”. De asemenea, Mirela Bucovicean a terminat „Raliul Transilvania”, pe locul 46, atât împotriva mașinilor istorice, cât și a celor moderne.

Acest loc a fost îmbunătățit în 2019 și în 2020, ocupând locul 44, respectiv 38. În 2021, ea a fost pe locul 39 în evenimentul de același tip în județul Argeș. Copilotul ei în toate aceste competiții a fost și este Georgiana Gologan.

Puțini sunt cei care știu că Mirela Bucovicean lucrează în industria modei, iar rally-ul a devenit din hobby un adevărat mod de a fi pentru tânăra antreprenoare, care își aduce aminte de prima dată când s-a urcat la volanul unei mașini de rally:

„Prima oară când am ajuns la raliuri nu știam nimic. Și atunci eram foarte supărată că nu am ieșit pe locul 1, dar faptul că am terminat raliul era o performanță în sine, ieșisem pe 3 prima data.

E dorința asta de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele.”, povestește Mirela Bucovicean, pentru Ego LIVE.