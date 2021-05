Povestea impresionantă a tinerilor români care au mizat tot pe alimentele copilăriei. În ce au investit, cu succes, aceștia

Doi tineri, absolvenți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, și-au amintit de gustul copilăriei regăsit în legumele sănătoase din grădina bunicilor. Acesta a fost punctul de plecare pentru cei doi, hotărând să investească banii strânși în agricultură.

În ultimul timp, din ce în ce mai mulți tineri decid să investească în comunitățile din care provin. Aceștia apelează la finanțări europene pentru a dezvolta afaceri cu produse ecologice. Legumele sănătoase și gustoase a fost punctul de plecare pentru cei doi tineri absolvenți ai USAMV Iași.

Din punct de vedere juridic, Ferma Ursu este o întreprindere familială. Anca, împreună cu prietenul ei și familia, se ocupă de o suprafață de circa 2 hectare. Prietenul ei este inginer horticol. Cei doi au două solarii de 270 metri pătrați fiecare. Un alt solar are 400 de metri pătrați, ce în prezent este răsadniță.

„Ferma am înfiinţat-o în 2018, când eram la master şi am decis să mă întorc în satul natal unde singura salvare a acestuia este agricultura, astfel, ne-am decis că trebuie să avem grijă de pământul şi resursele noastre. Urmând studiile în domeniu am avut posibilitatea accesării fondurilor europene mult mai uşor, cu un punctaj maxim. Am reuşit să construim două solarii cu banii primiţi în prima tranşă, urmând ca a doua tranşă, din cei 15 mii euro, să o primim în toamnă”, povesteşte tânăra antreprenoare Anca-Elena Ursu, absolventă a USAMV Iaşi.