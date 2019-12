Cine este preotul care a oficiat slujba de înmormântare a lui Cornel Galeș. Tot el a slujit și la funeraliile Ilenei Ciuculete

Soarta, cuvânt cu mai multe înțelesuri, dar cu o putere care nu poate fi schimbată de om. Preotul care a oficiat slujba de înmormântare a lui Cornel Galeș a fost și la căpătâiul Ilenei Ciuculete. Cine este?

Joi, 12 decembrie, Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete, a fost condul pe ultimul drum de către prieteni și familie. Bărbatul a fost înmormântat lângă regretata interpretă de muzică populară, în cimitirul Străulești. De slujba de înmormântare s-a ocupat preotul Grigore Mazilescu, care a ținut un discurs emoționant la căpătâiul lui Galeș, care a murit pe 30 decembrie, în urma unui accident auto, în Spania.

Părintele a fost cel care s-a ocupat de-a lungul anilor de starea sufletească a celor doi soți, fiindu-le duhovnic. Astfel, de fiecare dată când aveau un necaz sau o supărare, își găseau liniștea la ei. Galeș și Ileana Ciuculete se cunoșteau cu preotul Mazilescu de aproximativ 26 de ani, iar cuplul îl considera drept un tată.

După atâta vreme în care le-a fost sfătuitor, destinul a decis să se ocupe și de liniștea sufletelor lor. Duhovnicul de la Parohia Costească Chitila a fost în postura de a le oficia slujba de înmormântare amândurora. Prima dată când Ileana Ciuculete s-a stins, în luna martie a anului 2017, și acum la aproape doi ani distanță, pentru bărbatul acesteia, Cornel Galeș.

La funeralii a fost prezent și Mugurel Sfetcu, fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, care a veni împreună cu fratele solistei de muzică populară, Aurel. Relația dintre Galeș, frații Petcu și Aurel a fost tensionată, cei trei ajungând să se certe pe avere după trecerea în neființă a solistei. Drept urmare, în timpul discursului de final, preotul Mazilescu a citit un pasaj din Biblie, care vorbește despre omenie, pentru a le aminti celor prezenți că lupta pentru bani cu Galeș s-a încheiat de mult.

„Valoarea omului nu se cântărește în aur sau în bogății, ci în fața Domnului se cântărește în fapte. (…) Cum spune scriptura, (Matei 25, 31-46): ”Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost la închisoare și ați venit la mine”. (…) Dacă v-a greșit Cornel cu ceva, vă cere iertare acum, dacă i-ați greșit cu ceva, acum aveți ocazia să-i cereți iertare”, a spus duhovnicul.