Fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, primele declarații de la înmormântarea lui Cornel Galeș. De ce l-a iertat Mugurel Sfetcu

Cornel Galeș va fi înmormântat astăzi, 12 decembrie, lângă soția sa, interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete, care s-a stins în urmă cu doi ani. Mugurel Sfetcu, fiul cel mare al artistei a făcut primele declarații de la funeralii. Cei doi nu au fost în relații bune, dar tânărul a simțit să îl ierte. Care este motivul?

Cornel Galeș și-a pierdut viața pe 30 noiembrie, în urma unui accident rutier grav, care a avut loc în Spania. Astăzi, 12 decembrie, bărbatul este condus pe ultimul drum. Cortegiul funerar al soțului Ilenei Ciuculete a ajuns, în jurul orei 13, la Cimitirul Străulești 2 din București, unde în urmă cu doi ani a fost înmormântată partenera sa de viață, Zânica, după cum o alinta.

După trecerea în neființă a solistei de muzică populară, relația dintre copiii ei, Mugurel, Cristi Sfetcu, și Galeș a fost tensionată. Cei trei au ajuns la cuțite, băieții Ilenei luptând pe avere cu tatăl vitreg. Mai clar, Cornel Galeș ar fi trebuit să le plătească despăgubiri celor doi, însă băiatul cel mare al solistei nici nu se mai gândea la așa ceva în astfel de momente. De asemenea, bărbatul a fost în conflict și cu Aurel, fratele interpretei, cel care a rămas să aibă grijă de mama ei. Cei doi au avut de împărțit tot averea.

De altfel, după decesul soției sale, Galeș a încercat, și reușit după mult timp, să întrerupă orice legătură cu familia artistei. Acum, când Galeș a plecat într-o lume mai bună, vorbele grele au fost lăsate deoparte. Mugurel Sfetcu a oferit un interviu înainte ca tatăl său vitreg să fie înmormântat, în care a precizat că l-a iertat și a spus ca Dumnezeu să îl odihnească în pace.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Ne pare sincer rău (…). Am fost șocați când am aflat, nu se aștepta nimeni la așa ceva. Când este vorba de moarte și viață se iartă. De-aia suntem creștini… Ăsta e cel mai important lucru. Fratele nu vine, că a rămas cu bunica noastră, că e în vârstă. Am venit eu cu unchiul meu… Dumnezeu să-l odihnească în pace”, le-a declarat Mugurel Sfetcu jurnaliștilor prezenți la înmormântarea lui Galeș.