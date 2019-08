Cine este polițistul care l-a convins pe Gheorghe Dincă să vorbească. Nu e cel despre care s-a vorbit inițial

Oamenii legii au ascultat și verificat pistele indicate de Gheorghe Dincă. Scanfadrii au căutat prin Dunăre, polițiștii prin poduri, păduri, dar fără rezultat, până ce un anchetator să îi găsească criminalului punctul sensibil. Cine a fost cel care l-a convins pe inculpat să vorbească?

Cine este polițistul care l-a convins pe Gheorghe Dincă să vorbească

Gheorghe Dincă a recunoscut, după ce inițial nu a dorit să coopereze, că le-a omorât pe cele două tinere, Luiza și Alexandra. După interogatoriu și investigații, în cazul celei de-a doua victime Dincă a mărturisit cum a acționat, expertiza genetică a venit, și totul pare că a fost conform spuselor lui. Însă, în cazul Luizei, declarațiile sale au fost șerpuite. După căutări în zadar, bărbatul oferind, probabil, piste pe care le visa noaptea, a recunoscut unde a ascuns cadavrul acesteia. Însă, pe lângă ”bunăvoința” sa, la mijloc a existat și un polițișt, care i-a atins un punct sensibil criminalului, invocând în discuțiile cu el dreptul părinților de a-și înmormânta copilul.

„Hai că v-am plimbat toată săptămâna, dar pentru liniştea sufletului meu vă arăt unde am aruncat-o pe Luiza”, a spus criminalul. Dosarul a luat, astfel, această turnură, ca urmare a discuției pe care Dincă a purtat-o cu un anume polițist, ce inițial nu făcea parte din echipa de anchetatori. „Inculpatul a solicitat să discute cu dumnealui întrucât poliţistul are rude în zona respectivă şi inculpatul îl ştie din vedere, ştie că e poliţist bun şi are încredere în el. Inculpatul a susţinut că nu are încredere nici în avocat”, spun surse din anchetă.

Conform declarațiilor făcute de avocatul său, nu este vorba de un anume Marius Preda de la Poliția Caracal, după cum se vehicula, ci despe un polițist Judiciar, din București, care a stat de vorbă o oră cu Dincă și a aflat adevărul. De menționat este că inculpatul a solicitat ca în încăpere, în timpul discuției, să rămână singur cu omul legii cerut. „Cu acel domn poliţist l-am văzut discutând şi cu o zi înainte, în timpul percheziţiilor, fapt pentru care şi a doua zi a solicitat să discute cu dânsul şi a discutat inclusiv cu soţia inculpatului acest domn poliţist”, a declarat avocatul inculpatului.

„Inculpatul a susţinut că nu are încredere nici în avocat. Acest lucru (n.r. – discuţia cu inculpatul) s-a întâmplat în baza delegării procurorului de caz. (…) Poliţistul era, întâmplător, în zona respectivă, la rude, s-a făcut o delegare, s-a întâmplat totul într-un cadru formal. (…) Inculpatul a început să vorbească: să spună unde e telefonul mobil, unde e cartela, să spună ce a mai indicat el în dosar”, au declarat surse din cadrul anchetei pentru adevărul.ro.