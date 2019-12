Cine este numerologul Mihai Voropchievici. Ce studii are și de ce runele lui au ajuns atât de celebre

Mihai Voropchievici este unul din cei mai importanți, dacă nu chiar cel mai important numerolog din plan local. Nivelul înalt de pregătire, precum și îndelungata experiență pe care a dobândit-o de-a lungul timpului în profesia sa, Mihai Voropchievici este una din figurile centrale ale numerologiei din România.

Celebrul numerolog este cel care ne ține mereu la curent cu schimbările uluitoare ale zodiilor care au loc constant și de care ne interesăm. Pe Mihai Voropchievici îl vedem des pe micile ecrane, întrucât este invitat în cadrul a numeroase emisiunii TV, la diverse posture de televiziune din România.

Mihai Voropchievici este un specialist cu studii în arte divinatorii- astrologie, numerologie, chiromantie și cartomantie. Numerologul în vârstă de 68 de ani este căsătorit și este tată a trei copii, două fete, Alina și Giulia, și un baiat, Alex, potrivit vedeteblog.com.

Mihai Voropchievici susține că, deși este numerolog și cu asta se ocupă în viață de zi cu zi, este un om credincios.

În ceea ce privește superstițiile, Mihai Voropchievici nu crede decât într-una singură și anume aceea de a nu pune piciorul stâng pe podea, imediat după ce te-ai ridicat dimineața din pat.

Mihai Voropchievici a publicat și o carte, „Numerele, zodiile și sănătatea”, un volum care tratează în profunzime tainele unei științe străvechi, un domeniu de care s-au intersat și încă se interesează numeroși oameni care vor să studieze aceste lucruri.

Deși un om calm și extrem de discret cu viața sa personală, Mihai Voropchievici a trecut și prin clipe mai puțin plăcute de-a lungul carierei lui. Un incident mai puțin plăcut s-a înregistrat pe data de 31 decembrie, în ultimele ore ale anului 2017 când specialistul a fost sunat și amenințat la telefon.

„Pe 31 decembrie am primit un telefon cu număr ascuns. Am primit o mulțime de felicitări la adresa mamei că nu a nins atunci când am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințări. Zicea că vine să-mi spargă capul cu un ciocan…”.