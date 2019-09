Ce înseamnă vineri 13 pentru superstițioși. Chiar aduce ghinion? Iată ce teorie au descoperit experții

Majoritatea oamenilor care știu că sunt superstițioși se împart în două categorii. Unii cred că ziua de vineri care și pică pe data de 13 reprezintă o zi cu mare ghinion, pe când alții nu. Mulți își aleg în subconștient care sunt superstițiile în care să creadă și cele pe care nu le bagă în seamă. Acestea reprezintă frici adunate de-a lungul timpului. Chiar aduce ghinion ziua de vineri 13? Experții au spus totul!

Ce înseamnă vineri 13? Aduce ghinion?

Superstițiile sunt strâns legate de fricile din interior pe care le putem ține sub control sub forma unor astfel de rețineri vizavi de unele zile, numere sau fapte. Mulți care cred în ghinionul garantat din ziua de vineri 13 au recunoscut că de-a lungul vieții, înainte să nască o astfel de superstiție, au avut parte de amintiri neplăcute în data cu pricina. Acest lucru i-a făcut să o ocolească din răsputeri. Se crede că această zi are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri, după ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței.

Acest lucru s-a petrecut într-o zi de vineri, pe data de 13, în luna octombrie a lui 1307. De asmenea, alte numeroase evenimente istorice grave s-au petrecut tot pe aceeași dată, fiind mai apoi considerată ghinionistă. Numerologii susțin că data de 13 ar fi plină de ghinion datorită faptului că se află în umbra numărului 12, care este văzut drept numărul perfect. Anul are 12 luni, există 12 semne zodiacale, zeii Olimpului sunt tot 12, iar apostolii lui Iisus și minunile lui Hercule tot 12 au fost.

Evenimente tragice petrecute în ziua de vineri 13:

-Vineri, 13 ianuarie 1939, a pornit cel mai mare incendiu de vegetatie din Australia, care a ucis 71 de persoane.

– Vineri, 13 mai 1964 a avut loc una din cele mai cunoscute crime din istoria SUA – Kitty Genovese a fost violata si ucisa in plina strada sub ochii a 12 oameni care nu au ajutat-o. Lipsa de reactie a oamenilor a fost numita „sindromul Genovese” sau „efectul de spectator”.

– Vineri, 13 octombire 1972 s-a prabusit in muntii Anzi zborul 571. Cei 16 supravietuitori au fost salvati doua luni mai tarziu, dupa ce au fost nevoiti sa se hraneasca in cadavrele calatorilor morti.

– Vineri, 13 septembrie 1996 a murit rapperul Tupac Shakur.

– Vineri, 13 ianuarie 2012 s-a scufundat vasul de croaziera Costa Concordia, incident in care au murit 32 de persoane.

– Vineri, 13 aprilie 2012 in Italia a avut loc un cutremur, iar in SUA, o tornada a lovit statul Oklahoma.