Cine este noua iubită a lui Marius Crăciun de la Survivor România. Războinicul a făcut o nouă cucerire

Fanii celebrului Războinic sunt fericiți pentru noua prezență feminină din viața lui Marius Crăciun. Cu cine se iubește sportivul? Fostul concurent de la Survivor România s-a sărutat pătimaș cu aceasta în văzul tuturor.

Marius Crăciun este unul din cei mai simpatici concurenți de la Survivor România. Acesta s-a făcut remarcat la show-ul Ninja Warrior, ulterior a ajuns în vizorul tuturor în cadrul proiectului Ferma vedetelor. Timpul a trecut și a reapărut pe micile ecrane în Republica Dominicană.

Acesta a fost plăcut din prima de public datorită caraterului său și a simplității cu care s-a prezentat. Mai mult decât atât, a fost cu siguranță o apariție plăcută pentru doamnele și domnișoarele de acasă.

S-a vehiculat că ar fi avut o relație în secret cu Diana Belbiță, dar se pare că cei doi s-au bucurat doar de o prietenie frumoasă. El a povestit la o emisiune despre legătura dintre acesta și Irisha despre care s-a zvonit că ar fi plăcut-o.

„Irisha mi-a spus că îi place de mine ca bărbat, că arăt bine, că îi place cum vorbesc. Mi-a spus în față. Eram la finală și au fost glume. Ea mi-a spus că mă susține, că și familia ei mă susține și își dorește să ajung cât mai departe sau chiar să câștig.

Am rămas șocat, pentru că în competiție nu am avut atât de multe subiecte și mi-a plăcut că mi-a spus că mă susține. Atunci am început să vorbim mai mult și Moroșanu a făcut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, îmi place de el ca bărbat, arată bine, e frumos”

Marius Crăciun (Sursa: Ștafeta Mixtă – wowbiz.ro)