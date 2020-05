Artista Maria Andria, născută în Grecia, se teme foarte tare pentru viața ei. Pe data de 4 mai aceasta a fost programată la o operație complicată. Solista și-a spus însă necazul la televizor.

Cine este Maria Andria, solista care se luptă cu cancerul. Tânăra de 28 de ani, mărturie cu lacrimi în ochi la TV

Artista a mărturist că este bolnavă.

„Sunt bolnavă. Nu voiam să cred când mi s-a spus chestia asta, că am tumoare la gât. Chestia este că și mama mea are cancer. I-am zis mamei mele că dacă așa mi-a fost dat de la Dumnezeu, nu am ce să fac. Am făcut biopsia, am și infecție din cauza salivei care se duce în altă parte a gâtului și luni (4 mai) o să intru în operație. Mi-au spus și doctorii că acolo unde am eu tumoare, e periculos. Îmi este foarte frică. Operația o să țină 6 ore și nu o să pot să vorbesc și să mănânc aproape două săptămâni. O să beau doar cu paiul. Acum nu mai pot să ies pentru că sunt umflată și nu mai am nici voce”, a precizat cântăreața, cu lacrimi în ochi, la Antena Stars.

Maria Andria a cunoscut succesul în 2016

Maria Andria a cunoscut succesul cu piesa “Love in Dubai” în anul 2016, care a strâns nu mai puțin de 20 de milioane de vizualizări, pe YouTube.

Maria Andria s-a născut la data de 9 iulie 1991 și este o tânără originară din Grecia. Prima sa melodie din cariera a fost ”Love in Dubai”, lansată în anul 2016, prin intermediul Cat Music. Melodia s-a bucurat și de un videoclip filmat în Cipru și regizat de Evgenios Zosimov. După ce a lansat acest single de debut, care a generat peste 20 de milioane de viziualizări pe YouTube, Maria Andria a scos ”Mamma Mia”, o piesă dance, care la rându-i are în acest moment de peste 4,4 milioane de viziualizari. De asemenea, pentru piesă “Goodbye”, grecoaică a colaborat cu Sprint Music.