Cine este Laura Giurcanu de la America Express sezonul 6. A devenit celebră la 14 ani

Laura Giurcanu este o prezență cunoscut în lumea mondenă și în televiziune. A participat la Next Top Model by Cătălin Botezatu, unde a căpătat notorietate pe vremea când era doar o puștoaică. Dar cine este Laura Giurcanu de la America Express sezonul 6?

De la modeling la lumea online

Vedeta este acum o influenceriță cunoscută și o prezență strălucitoare în lumea online. Cu milioane de urmăritori pe platformele de socializare și o influență semnificativă, Laura Giurcanu a reușit să devină un nume respectat și admirat în sfera digitală.

Laura Giurcanu și-a început călătoria în lumea online acum câțiva ani, când a decis să împărtășească cu lumea experiențele și pasiunile sale. Laura și-a creat un vlog unde a început să facă videoclipuri despre viața ei. Oamenii au văzut o tânără sinceră și deschisă, așa că videoclipurile au ajuns rapid virale.

Dar până să își facă blog, Laura Giurcanu a participat la Next Top Model, emisiunea care a făcut-o faimoasă și care a fost o rampă de lansare în cariera ei de model.

Cu timpul, Laura a realizat că platformele de socializare precum Instagram, YouTube au oferit o oportunitate imensă de a-și împărtăși pasiunile și crea conținut de.

Ea a decis să se extindă și să își dezvolte prezența pe aceste platforme, și astfel, a început să strângă o audiență din ce în ce mai mare.

Cine este Laura Giurcanu de la America Express sezonul 6

Vedeta este născută pe 23 decembrie 1996, în București.

Giurcanu are 26 de ani și are aproape un milion de urmăritori pe Instagram. Are un portofoliu de invitat, cu pictoriale în reviste de modă precum Vogue, Elle și Cosmopolitan.

În copilărie, Laura a făcut atletism de performanță timp de 7 ani. În urmă cu 10 ani, vedeta a decis să își facă un cont de YouTube, iar în urmă cu 3 ani și-a făcut propriul Podcast.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, spunea vedeta acum câțiva ani.

A participat la Survivor și a trăit experiența vieții ei la America Express

Ea a decis să participe la America Express sezonul 6, după ce a fost la Survivor România.

Și-a demonstrat că poate mai mult, așa că a luat-o pe Sânziana Negru, prietena ei, și au mers împreună pe Drumul Aurului.