Cine este Laura Giurcanu, concurentă în echipa Faimoșilor de la Survivor România. De ce a ales-o Pro TV pe ea. Ea face parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2022. Laura Giurcanu, în vârstă de 24 de ani, a acceptat provocarea de a merge în Republica Dominicană pentru experiența Survivor România.

Laura Giurcanu este fotomodel, influencer și vlogger. Pe Instagram, aceasta este urmărită de aproape un milion de persoane. Aceasta a pozat și în reviste de modă precum Vogue, Elle și Cosmopolitan. Emisiunea „Survivor România” nu este însă primul show la care aceasta participă. Ea a intrat în atenția publicului în urmă cu zece ani, mai precis la vârsta de 14 ani, când a câștigat „Next Top Model by Cătălin Botezatu„.

Înainte să urce pe podium, ea a practicat vreme de 7 ani atletismul. Drumul ei ca vlogger a început în 2013, când și-a deschis un canal pe YouTube. Acum, ea are 390.000 de abonați. Laura Giurcanu are însă și propriul podcast, numit „Seencer”. Concurenta din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” s-a născut la data de 23 decembrie 1996 în București și are o înălțime de 1,85 metri.

Laura Giurcanu a hotărât să se apuce de atletism după ce a văzut o reclamă la un brand de sport.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani.

Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, spunea aceasta în urmă cu ceva timp.