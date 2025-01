Din ce a fost făcută singura casă care a rămas intactă în incendiile din Los Angeles. Totul a ars în jurul ei

Într-un peisaj de devastare completă, o vilă de 9 milioane de dolari din Malibu a reușit să reziste în mod spectaculos incendiilor care au distrus mii de locuințe în Los Angeles. David Steiner, un om de afaceri texan în vârstă de 64 de ani, consideră că faptul că proprietatea sa a rămas neatinsă este un adevărat miracol.

Incendiile devastatoare din zona Los Angeles au ars peste 14.000 de hectare și au distrus peste 10.000 de clădiri, inclusiv casele mai multor vedete de renume. În mijlocul acestui dezastru, Steiner a fost contactat de mai multe persoane care l-au informat că locuința sa apărea în toate buletinele de știri.

„Am început să fac poze și mi-am dat seama că am scăpat. Soția mea mi-a trimis un mesaj în această dimineață în care spunea «Ultima casă în picioare», alături de un zâmbet mare, într-un moment destul de prost,” a declarat David Steiner pentru The New York Post.