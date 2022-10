Cine este femeia misterioasă care i-a furat inima lui Daniel Onoriu. Tocmai a prezentat-o pe viitoarea soție

Daniel Onoriu are parte de momente la extremă. Acesta trece printr-un divorț dificil alături de fosta soție, dar își prezintă actuala parteneră. Bărbatul se iubește acum cu o doamnă de 44 de ani care a reușit să îi fure inima chiar și într-o perioadă grea. Celebrul pilot le-a dezvăluit fanilor că urmează să spună din nou ,da’ în fața ofițerului stării civile. Cel din urmă este pregătit să facă iar acest pas.

Cel din urmă a fost în comă preț de 55 de zile, iar recuperarea lui a fost un miracol. În tot acest timp încă soția sa a stat la căpătâiul sportivului zi și noapte. Mulți s-au mirat de divorțul neașteptat dintre ei, dar se pare că Daniel Onoriu nu este dispus să piardă timpul deloc.

El le-a făcut o surpriză internauților și i-a anunțat pe contul de socializare că există o nouă iubire în viața lui. Mai exact, este vorba despre o femeie mai matură decât fostele partenere care locuiește în Canada și este mama unei fetițe de 12 ani. Onoriu are și de această dată gânduri serioase și vrea să se căsătorească. Cu toate astea, el evită să dezvăluie chipul celei care i-a furat inima.

,,Dacă o vedeti pe soția mea o sa ziceti ca nu e adevarat! In primul rand are 44 de ani si asta conteaza pentru mine mult. E super frumoasă doamna, in adevaratul sens al cuvantului! Rafinata, eleganta, suflet bun, ma adora si o ador, ma sustine in tot ceea ce fac inclusiv in motorsport, locuieste in Canada, are o fetitza de 12 ani superba! Are doua facultati, are conexiuni cu oameni puternici financiar!

Cum sa nu il laud pe Dumnezeu care m-a unit cu ea de la capatul pamantului din Canada fratilor! Promit public viitoarea mea sotie ca nu te voi insela niciodata in viata mea si o sa te iubesc si respect si rasfat asa cum nu ai mai fost niciodata in viata ta de pana in clipa asta martor imi este Dumnezeu din cer!”, a scris Onoriu pe contul de socializare.