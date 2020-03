Cine este femeia cu care Gabriel Cotabiță are 3 copii. Cu cine s-a recăsătorit Ioana și ce meserie are

Gabriel Cotabiță și Alina și-au clădit o căsătorie frumoasă și stabilă, astfel că încât de la începutul ei au avut de depășit multe clipe grele. Cei doi și-au unit destinul în 2016, devenind un cuplu care a uimit pe toată lumea.

Dar, înainte de Alina și înainte de problemele grave de sănătate pe care le-a avut solistul, Gabriel Cotabiță a mai fost căsătorit iar în urma acelei căsătorii a avut și trei fete, acum adevărate domnișoare, extrem de frumoase. Primă căsătorie a solistului a început în 1996 și a durat 19 ani. Fericita de atunci este Ioana Nagy, cunoscută acum ca artistul plastic Ioana Niţu. Puțină lume știe co fosta soție, Ioana Nagy este profesoară de limba italiană la un liceu din Bucureşti, și, în timp și-a descoperit hobby-ul de a picat, astfel că a devenit artist plastic în ultimii ani. Așa cum povestește chiar ea, este pasionată de pictură, fosta soţie a lui Cotabiţă a realizat deja nişte tablouri care sunt destul de bine cotate pe piaţa bucureşteană, operele sale fiind vândute cu preţuri între 800 şi 1.400 de lei.

Cei doi s-au cunoscut în Craiova și, după cum solistul povestește, a fost dragoste la prima vedere, pasul către căsătorie fiind unul lung și cu multă muncă de convingere din partea solistului. Ioana i-a dăruit trei fete lui Cotabiţă, Aela şi gemenele Eliza şi Milena

„La două-trei luni după ce ne-am cunoscut ne-am și logodit, apoi am tras de ea vreo trei ani s-o conving să facem și pasul următor și, după aceea, ne-am căsătorit. De când ne-am cunoscut ți până ne-am despărțit au trecut 19 ani”, a dezvăluit Cotabiță.

Divorțul nu a fost unul ușor, planând asupra lui Cotabiță suspiciunea că ar fi avut, în timpul căsniciei, o aventură cu cu Simona Apreutesei, una dintre protagonistele „Şcolii vedetelor”, ulterior povestind și despre acest episod într-un alt interviu, recunoscând că decizia de a divorța nu a fost a lui, ci a Ioanei.

„Nu m-am hotărât eu. Ioana a hotărât că vrea să încheie, iar eu am zis da, pentru că nepotrivirile erau de mult. Poate nu am fost la început atât de potriviţi şi ni s-a părut nouă mai simplu şi mai frumos să credem că suntem potriviţi. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că erau nişte nepotriviri majore. Atracţia era foarte mare, însă modul de a privi viaţa, priorităţile imediate erau atât de diferite, încât au devenit ireconciliabile. Am văzut lucrurile astea de la început, însă asta înseamnă nebunia iubirii, ai impresia că poţi să treci peste orice ca să fii împreună cu omul pe care îl iubeşti. Nu e chiar aşa. Din păcate, a fost cronică… unei morţi anunţate, pentru că toată lumea din jurul meu mi-a spus că nu vom reuşi să stăm împreună foarte multă vreme. Dar eu le spuneam: “Eiii, ce ştiţi voi?! “. Până la urma aşa a fost.”, a mai povestit Gabriel Cotabiță.