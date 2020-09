Cine este, de fapt, Paul Diaconescu de la Ferma. De ce s-a răzbunat George Burcea pe el

Un nou scandal la TV! Doi concurenţi de la “Ferma” şi-au aruncat cuvinte grele de faţă cu toată lumea. Cine este, de fapt, Paul Diaconescu şi de ce s-a răzbunat George Burcea pe el?!

În urma norminalizarii pentru un nou duel, Paul Diaconescu şi George Burcea şi-au aruncat cuvinte grele. Paul l-a acuzat pe fostul soţ al Andreei Bălan că nu este deloc aşa cum vrea să arate publicului, în timp ce George l-a avertizat că nu este cazul să înceapă un război cu el.

“Eu am rămas şocat când am văzut că m-a nominalizat. Nu mă aşteptam la asta pentru că îmi promisese altceva! Dar lumea o să vadă, în timp, cum este el, de fapt. Am crezut că este sincer când mi-a spus că îmi vrea binele, dar a fost o ipocrizie”, a spus Paul Diaconescu.

“Te rog, nu încerca să mă bagi în acest scandal pentru că nu o să intru. Nu am vorbit aici să vorbesc cu Poliţia”, l-a avertizat Burcea.