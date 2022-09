Cine este croitoreasa din Bacău care a lucrat pentru Regina Elisabeta a II-a. Materialele preferate de suverană: „Nu aveam voie cu telefonul în palat”

Stilul vestimentar al Reginei Elisabeta a II-a a fost dintotdeauna recunoscut pentru unicitatea sa. Suverana nu a rămas niciodată în urma modei, însă nici nu a întrecut limitele. Garderoba reginei a abundat mereu în haine iconice, iar asta și datorită angajaților talentanți care s-au ocupat de ținutele sale. Din echipa croitoreselor de la Palatul Buckingham a făcut parte și o româncă. Află în rândurile de mai jos cine este croitoreasa din Bacău care a lucrat pentru Regina Elisabeta.

De-a lungul anilor în care a domnit, Regina Elisabeta s-a făcut remarcată prin rochiile de bal elegante și ținutele mereu în tred pe care le purta, respectând totodată codul vestimentar de la palat. Imaginea reginei pline de farmec a fost constant perpetuată prin intermediul ședințelor iconice de portret.

Fotografii au acordat o atenție deosebită hainelor pe care monarhul le purta. Ținutele reginei s-au schimbat de-a lungul ultimelor decenii, adaptându-se mereu la idealurile la modă ale vremii. Pentru a reuși să promoveze o imagine vestimentară elegantă, Regina Elisabeta s-a asigurat că a avut parte la palat de cei mai buni croitori.

Din echipa angajaților care s-au ocupat de ținutele suveranei a făcut parte și o româncă din orașul Bacău. Claudia Florian, pe numele său, astăzi în vârstă de 47 de ani, a fost crescută de bunicii săi din municipiul Iași. Încă din adolescență a visat să devină croitoreasă. Și nu orice fel de croitorească, ci una extrem de pricepută, cunoscută în toate colțurile lumii.

A pornit de jos, însă eforturile i-au fost mereu răsplătite. Într-o zi, Claudia Florian a fost apelată de o persoană care nu s-a prezentat, ci doar i-a cerut să participe la un interviu. În cadrul acestuia, a aflat că ar putea să lucreze pentru Regina Elisabeta, lucru care s-a și întâmplat.

Suverana s-a făcut dintotdeauna remarcată în spațiul public datorită farmecului său, mai ales în anii 1950. Stilul vestimentar distinctiv a ajutat-o pe Regina Elisabeta să devină una dintre figurile cele mai ușor de recunoscut din epoca modernă. Acest lucru s-a întâmplat și mulțumită designerilor și croitorilor monarhului, din echipa cărora a făcut parte și Claudia Florian.

Românca a povestit în detaliu cum a ajuns să lucreze la Palatul Buckingham. Toată aventura a început, de fapt, în anul 2007, când decis să se mute împreună cu partenerul său de viață în Marea Britanie. Temându-se să aibă o relație la distanță, Claudia Florian și-a luat inima în dinți și a pornit spre un nou viitor.

Neștiind limba engleză, românca din Bacău a lucrat la început în domeniul curățeniei. Ulterior, după ce s-a mai adapta cu viața din străinătate, Claudia Florian a decis să își urmeze visul, acela de a deveni croitoreasă. Destinul – se pare – i-a fost alături, fiindcă în Londra a cunoscut o altă conațională care deținea deja un magazin de rochii de mireasă.

Din păcate, a fost nevoită să vândă afacerea, moment în care m-am găsit în poziţia de a-mi căuta un alt loc de muncă. Mi-am făcut un C.V. şi am plecat prin Londra ciocănind la toate magazinele să văd cine are nevoie de o croitoreasă.

„Am avut noroc şi am întâlnit-o pe Ana Cristache, o altă românca stabilită în Londra. Avea afacerea ei, un magazin de rochii de mireasă. Am lucrat vreo doi ani jumătate împreună, ea ajutându-mă foarte mult să învăţ engleza şi noi tehnici de croitorie.

Primisem oferta să lucrez la compania de haine şi accesorii de lux „Ralph and Russo” din 2013 până în 2016. Era visul meu, era exact ceea ce îmi doream. Două colecţii pe an la Paris, plimbări în toată lumea, sună ca locul de muncă perfect.

Totul, până într-o zi în care a fost apelată telefonic de către o persoană care nu s-a prezentat. Tot ce a aflat la telefon este că va primi o nouă ofertă de muncă, pe care ar fi înțelept să o ia în calcul. Nu avea nimic de pierdut, i-a transmis persoana care a apelat-o. Astfel, Claudia Florian a decis să accepte să participe la un interviu.

„Când am ajuns la interviu, am întâlnit o doamnă foarte aspectuoasă, care s-a prezentat ca fiind asistentă personală a Elisabetei, Regina Angliei. Nu îmi venea să cred. Am fost foarte încântată de oferta ei. Am avut un alt interviu la Buckingham Palace. Era un nou început pentru mine.

După interviu, am fost acceptată pentru o perioadă de un an să fac hainele Reginei, să o întâlnesc personal şi să facem probe la diverse materiale pentru a confecţiona piesele vestimentare pe care le purta. Materialele folosite erau 100 la sută mătase naturală, făcute la comandă pentru Regina Elisabeta. Experienţa a fost nemaipomenită.