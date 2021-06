Cine este câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 9. Surpriză mare la Antena 1

Sezonul 9 Chefi la Cuțite se apropie cu pași rapizi de ultima bandă, iar concurenții sunt mai emoționați ca niciodată. După lupte grele, zeci de battle-uri, sute de emoții și conflicte, cei trei finaliști Chefi la cuțite sezonul 9 se cunosc, în sfârșit. Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru sunt cei trei mușchetari care se vor duela în marea finală care se dispută miercuri, 16 iunie, de la 20.30 pe Antena 1.

Marele premiu de 30.000 de euro și trofeul sezonului nu sunt singurele lucruri pe care victoriosul le va duce acasă, ci unul dintre cei finaliști Chefi la cuțite va purta titlul de cel mai bun bucătar din România.

Cine este câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 9 vom afla, cu siguranță, diseară când milioane de români vor sta cu ochii lipiți de televizoare, pe Antena 1. Deși s-a speculat acum câteva săptămâni că protejata lui Cătălin Scărlătescu ar fi cea care aduce trofeul sezonului 9 Chefi la cuțite la echipa mov, fanii lui chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea nu sunt de acord cu acest lucru.

După o semifinală încărcată emoțional, în care concurenții au privit, cu lacrimi în ochi, videoclipuri trimise de către cei dragi, familie, prieteni și parteneri de viață, cele trei probe de gătit au părut interminabile și mai grele ca dificultate. După ce au avut de pregătit un fel principal inspirat de gustul copilăriei, un desert și un signature dish, dintre cei nouă concurenți au rămas trei cei mai buni.

Elena Matei, Narcisa Birjaru și Cătălin Amarandei se luptă, în marea finală de la Chefi la cuțite sezonul 9 pentru premiul de 30,000 de euro.

Marea finală Chefi la Cuțite sezonul 9 va fi difuzată miercuri, 16 iunie, de la 20.00 la Antena 1. Cei trei fantastici care se luptă pentru marele trofeu sunt:

„A fost primul moment din concursul ăsta în care am sărit în sus de bucurie. Visul de a ajunge în finală e realitate!”, a fost prima reacție a lui Cătălin Amarandei.

„El a fost motorul echipei albastre, el își merită locul în finală!” a spus mentorul său, chef Florin Dumitrescu.

„Da, da, da! Am ajuns în finală! Eu, care am crezut că am dat-o în bară?, a declarat fericită Elena Matei.

„Elena, al doilea punctaj? Da, băi! Forță! Bravo! E luptătoare, răsuflu ușurat că am om în finală! Merită să fie acolo!” a spus chef Sorin Bontea

„Nu cred, nu e adevărat! Nu m-am așteptat niciodată să ajung aici, să gătesc atât de bine încât să impresionez atâția oameni. Am rezut că e o glumă, dar e magic ce mi se întâmplă! Niciodată nu mi s-a apreciat munca undeva ca aici! Mi-am făcut mândră familia, nu mai am cuvinte să explic bucuria pe care o am.”, a declarat Narcisa Birjaru.

„Bine, mă! Mamă, eram convins că nu am om în finală și uite că am!”, a spus emoționat chef Cătălin Scărlătescu.