Finala Chefi la Cuțite 2021. Cine este Elena Matei, finalista din echipa lui Sorin Bontea

Chefi la cuțite și-a găsit finaliștii! Celebra emisiune culinară a ajuns foarte aproape de final, iar acum telespectatorii se bucură de cele mai frumoase probe și abia așteaptă să vadă cum va decurge competiția în ultima etapă. Emoțiile sunt mari mai ales pentru una dintre cele mai simpatizate concurente. Cine este Elena Matei, tânărul bucătar din echipa lui Sorin Bontea?

Finală Chefi la cuțite 2021: cine este Elena Matei?

Concurenta de la Antena 1 din echipa verde a reușit să surprindă pe toată lumea. Tânăra în vârstă de doar 22 de ani a reușit să se bată cu mari chefi cu experiență și și-a atins visul în cele din urmă. Aceasta a ajuns în marea finală de la Chefi la cuțite, iar acum se bucură de toată atenția telespectatorilor și a juraților care au rămas surprinși de speranțele cu care a luptat până acum.

Participanta și-a deschis sufletul și a vorbit transparent despre drama pe care a trăit-o pe când avea doar 15 ani, moment în care și-a pierdut tatăl într-un accident de motocicletă. Tânăra din Ploiești a rămas singură la vârsta respectivă pentru că mama sa a decis să plece în străinătate pentru a o putea susține financiar.

Cu toate astea, toate întâmplările nu au făcut decât să o impulsioneze să fie mai bună și mai puternică decât oricine: „Eu am fost mai mereu singură. De când mă știu am stat mai mult singură și eu mi-am dat singură putere. Nu am vrut să fiu un om oarecare, am vrut să ies din tipar.

Eu am rămas singură la 15 ani pentru că tatăl meu a murit într-un accident de motocicletă și mama mea lucra în Austria, nu ne descurcam cu banii și așa mama s-a întors înapoi în Austria și am rămas singură”, a mărturisit fata, pentru A1.

Cum a început cariera acesteia?

Elena și-a dorit mereu să fie bucătar și să-și urmeze pasiunea până în pânzele albe. La doar 18 ani se angajaze ca ospătar, ulterior a demonstrat că are potențial și a crescut ușor, ușor, cu multă muncă. Eforturile ei nu au fost în zadar, iar acum fanii emisiunii Chefi la cuțite o regăsesc foarte aproape de trofeul mult râvnit pe care și-l dorește extrem de tare.

Toată lumea își amintește cum încă din preselecții blondina le-a spus juraților că a venit să câștige. Telespectatorii o adoră și îi trimit nenumărate mesaje de încurajare în care o și felicită pentru modul de a fi și pentru felul în care a reușit să răzbească în viață.