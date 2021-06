Cine este Ana Bene, finalistă la ‘Burlacul’ 2021. Drama din spatele femeii de 35 de ani

Ana Bene a reușit să emoționeze o țară întreagă, iar mulți din cei care i-au auzit povestea de viață o consideră un real exemplu de pozitivism și speranță. Cine este finalista de la ‘Burlacul’ 2021 și care sunt detaliile pe care le-a povestit încă de la începutul acestei aventuri?

Burlacul 2021: Cine este Ana Bene?

Ana Bene are 35 de ani, iar până la această frumoasă vârstă a fost greu încercată de viață. Cunoscuta finalistă de la ‘Burlacul’ a reușit să-i fure privirea lui Andi Constantin încă de la prima întâlnire, ulterior a fost surpriza sezonului fiind foarte aproape de șablonul de femeie pe care îl caută fosta ispită de la ‘Insula iubirii’.

Sportivul a recunoscut că s-a simțit întotdeauna bine la întâlnirile cu ea și că a cunoscut liniștea alături de femeie, lucru pe care îl dorește de la viitoarea sa soție: „Pentru mine, trandafirul nu înseamnă doar o floare, ci o intenție, un sentiment”, a spus Andi Constantin care i-a oferit simbolul de mai multe ori acesteia.

Andi și Ana au povestit despre planurile de viitor, despre trecutul lor, dar mai ales au ales să se bucure și de clipele împreună. Femeia are propria sa afacere, lucrează la un salon de înfrumusețare și se simte cel mai bine în sânul familiei:

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine.”

„Viața nu este lapte și miere”

Întrebată ce a schimbat la viața sa pentru a putea ajunge să fie împlinită, aceasta a început să-i aducă în prim-plan detalii din trecutul extrem de emoționant. Tânăra a fost greu încercată de soartă și a trecut prin cel mai mare obstacol al vieții sale – cancerul.