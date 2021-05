‘Am spălat podele pentru bani’. Cât de mult muncea Burlacul Andi Constantin înainte să fie celebru

Burlacul Andi Constantin, de la Antena 1, este cunoscut acum, însă puțini știu că în viața sa au existat și perioade dificile.

Înainte de a apărea pe micul ecran, aceasta a început de jos, avea două joburi și lucra chiar și câte 12 ore pe zi pentru a se putea întreține. În prezent, el implicat în proiectul Burlacul de la Antena 1, dar este și un sportiv desăvârșit. A jucat fotbal vreme de 11 ani, este multiplu campion la fitness și antreprenor, dar a făcut și karate, kickboxing și kempo. Într-un intreviu acordat revistei Viva, Andi Constantin a povestit experiențele din viața sa.

”Au existat și perioade mai dificile din punct de vedere financiar, însă lucrurile acestea m-au întărit, m-au făcut să îmi doresc și mai tare să reușesc pe cont propriu, să mă dezvolt ca om și să încep să am responsabilitatea viitorului meu.

Am avut câteva frustrări din cauza lipsei banilor, dar de fiecare dată aceste lipsuri mă faceau să fiu și mai discipinat, și mai determinat să reușesc. Am avut și câte două joburi în același timp, munceam 12 ore pe zi, eram tot timpul plecat de acasă, munceam și sâmbăta. Am spălat și podele, am spălat și geamuri, am dat și cu mătura prin curțile oamenilor, totul pentru a avea o stabilitate financiară. Poate mi-am „amânat niște vise pe ici, pe colo, însă acum pot fi recunoscător că am ajuns în locul în care am vrut”, a povestit Andi Constantin.