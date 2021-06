Cine este, de fapt, Melissa Azak. Este în finala Burlacul și are o poveste impresionantă

Cine este una din cele mai neașteptate concurente de la Burlacul? Turcoaica a pășit mai târziu în competiție, iar curiozitatea a adus-o în brațele lui Andi Constantinescu. Ce detalii sunt cunoscute despre ea și care este povestea impresionantă din spatele zâmbetului său larg?

Burlacul: Cine este Melissa Azak? Bruneta concurează pentru inima lui Andi Constantinescu

În ediția de ieri seară Burlacul nostru a ajuns la decizia care îi îngreunează din ce în ce mai tare parcursul în emisiunea care s-a terminat, dar a ajuns abia la acest moment pe micile ecrane. Emoțiile au fost prezente în timpul ceremoniei din 24 iunie pentru că aici s-au decis finalistele, cele trei femei care au reușit cel mai tare să ajungă la sufletul fostului concurent de la Exatlon.

Melissa Azak a reprezentat una din surprizele uriașe ale acestei ediții. Ea a rămas curioasă de proiectul pe care l-a văzut trecând pe stradă, ulterior s-a interesat de scopul pentru care se filmează. Extrem de rapid a pășit în competiție și desigur că a fost privită cu ochi răi de fostele ei colege de cameră care ajunseseră cu greu până în punctul acela al emisiunii.

Tânăra are 28 de ani și este cea de-a treia finalistă la ‘Burlacul’ 2021, după ce l-a convins pe Andi Constantin că merită trandafirul. Aceasta nu s-a ferit să grăbească lucrurile în contextul dat și să își spună dorințele, visele, calitățile și planurile de viitor pe repede înainte.

„M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică”

„M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc.”, a spus tânăra despre ea.

Aceasta s-a remarcat încă de la început cu o personalitate caldă și ca fiind un om detașat. Tânăra a fost foarte apreciată de Andi pentru că niciodată nu s-a dat în stambă, nu s-a implicat în niciun scandal din casa fetelor și mereu și-a urmărit scopul.

Ea a fost printre puținele femei care au reușit să fie constant în mintea și sufletul burlacului din sezonul 6. Melissa are o familie mare și frumoasă despre care i-a povestit de nenumărate sportivului. De asemenea, în întâlnirea de ieri seară vedeta a avut ocazia să discute cu mama ei.