Cine este amanta lui Laurențiu Reghecampf. Femeia a pozat în Playboy și se iubește cu antrenorul de 7 ani

Noi detalii din scandalul momentului! Cine este amanta lui Laurențiu Reghecampf? Femeia a pozat în Playboy și are o relație cu celebrul antrenor de 7 ani. Ce este cunoscut despre tânăra care se pare că i-a sucit mințile?

Fanii familei Prodan-Reghecampf sunt șocați de scenariile auzite în ultima perioadă în presa mondenă. Anamaria Prodan a intervenit astăzi prin transmisiune directă pentru a explica, de fapt, cum au apărut zvonurile presupusului divorț dintre ea și soțul acesteia.

Impresara a subliniat încă o dată faptul că între cei doi totul este perfect normal, iar că în fiecare familie există discuții, așa cum este normal. De asemenea, vedeta a mărturisit încă o dată faptul că este o fire vulcanică și toată lumea știe asta: ‘Sar calul când mă cert, dar asta sunt eu. Când m-a luat Reghecampf, așa m-a luat. Nu m-a luat de la Operă, m-a luat din fotbal.

Pentru mine, că am astăzi Ferrari și mâine altă mașină…niciodată nu cobor ștacheta, așa am fost educată. Când eu l-am luat pe Laurențiu, niciodată nu m-am uitat în conturile lui. El a trecut printr-un divorț urât, despre care nu am vorbit niciodată.’

‘I-am spus lui Reghe…”

‘I-am spus lui Reghe: «Laurențiu, trebuie să știi să gestionezi succesul, banii și imaginea». Eu cred că imaginea, caracterul și omenia nu se pot schimba niciodată. Laur încă este un copil. Are un suflet pur. Se deschide în fața tuturor și nu încearcă să epateze. Da, Laur e milionar. Familia asta n-are cum să fie vai de mama ei niciodată. Sunt capabilă să gestionez ce ține de familia mea, n-am nevoie de intelopi plătiți. Au venit copiii mei să mă întrebe de ce am plătit eu interlopi. Am pus mâna și i-am sunat pe cei care au scris: «Ce faceți?» Totul a început în ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut (n.r – declarațiile conform cărora Ana și Reghe ar avea relații extraconjungale)’

Concret, este vorba despre Florentina Raiciu, care a revenit în atenția românilor în prezența unor bărbați celebri. Aceasta este un fost iepuraș Playboy care a atras atenția cu formele sale și cu postura nebunatică ce a reușit să le rămână bine întipărită în mintea unora.

De asemenea, mulți au putut s-o vadă pe Antena Stars și la emisiunea ‘Splash! Vedete la apă’. Fanii celebrului cuplu așteaptă zi de zi detalii despre ceea ce se întâmplă cu ei.