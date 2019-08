Cine era omul de încredere al lui Nicolae Ceaușescu. ”Îmi lasa tot pe mână și spunea că pleacă liniștit!”

Nicolae Ceaușescu a fost urât de mai bine de jumătate din populația României, dar, din obligație ori ba, a avut și oameni care l-au respectat. Cine era omul de încredere al lui Nicolae Ceaușescu?

Este clar că în casa celor doi soți totul era delimitat la milimetru în două categorii: stăpâni și slugi, însă, au existat și oameni care au avut grijă de treburile din gospodăria soților nu neapărat de plăcere, dar fără să se plângă acum, când puteau să o facă. Spre exemplu, Suzana Andreiaș, unul dintre cei mai apropiați observatori ai vieții de la curtea cuplului Elena – Nicu.

Timp de 30 de ani, fiind administrator al palatelor lui Ceaușescu, a văzut și auzit multe. După ce ”focul s-a stins”, iar cuplul dictatorial a murit, a dezvăluit tabieturile și mofturile lor, toaletele favorite, felurile de mâncare adorate și intrigile de la Snagov și Primăverii. De asemenea, pentru ca poveștile să rămână în timp, Suzana a hotărât să scrie o carte în care să le includă, intitulată ”La curtea lui Ceaușescu”.

Tabieturile cuplului erau în concordanță cu strictețea pe care o afișau poporului. Oameni foarte ordonați și tipicari, nu exista zi pentru ei în care să își arunce hainele pe scaun după ce se schimbau. ”Tovarășul” avea un suport de haine al lui și numai acolo își așeza obiectele vestimentare asfel: pantofii pe suport, ciorapii îi împăturea pe pantofi și hainele pe umeraș.

”Nu ar fi intrat niciodată încălțați în casă. Nici el, nici ea. Își puneau papuci. Când am intrat prima dată în casa lor, Ceaușeasca mi-a arătat cum să fac curat. Când șterg parchetul, să-l șterg și sub pat. Atunci i-am zis: bine, tovarășa Ceaușescu, dar dacă n-o să încap?”, spunea omul de încredere al Ceaușeștilor.