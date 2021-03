Andra și Smiley, șocați de o concurentă la Românii au talent. Ce le-a arătat: ”Deci nu cred! / Nu am limite

La cel mai urmărit show de pe PRO TV, românii de pretutindeni vin să demonstreze că nu au limite atunci când vine vorba de pasiunile și talentele lor. Cine este concurenta din Satu Mare care i-a lăsat mască pe Andra și Smiley la Românii au talent. Ce le-a arătat este incredibil de-a dreptul. Tu ai avea curajul să faci asta?

La 43 de ani, Adriana Popescu vine de la Satu Mare și este de meserie arhivar. Da, ați auzit bine. Poate vă întrebați ce caută la Românii au Talent cu un material pe care sunt aplicate câteva extensii de păr. Controversata concurentă are o pasiune neobișnuită, nu este un simplu hairstylist, ea realizează ținute din păr. Și nu este prima dată când îndrăzneața româncă pășește pe platoul celui mai urmărit show de talente din țară.

„Am început să realizez tot mai multe lucruri cudate, unice, dau frâu liber creativității mele. Cele mai excentrice coafuri au fost din șapte metri de păr. Am avut parte să fac prezentări de coafuri cu persoane foarte cunoscute, printre care și Iulia Albu și Cătălin Botezatu. Pentru Iulia Albu, de exemplu, am făcut o coafură pentru un eveniment, de curând. Eu fiind la Satu Mare și ea la București…am făcut coafura și am trimis-o prin curier.”, a declarat Adriana Popescu, înainte să urce pe scena Românii au Talent.