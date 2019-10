Cine a fost soțul Tamarei Buciuceanu Botez. 34 de ani a durat căsnicia lor: ”Mi-a înțeles destinul!”

Tamara Buciuceanu Botez a avut o singură mare iubire, care i-a fost alături 34 de ani. Cine a fost soțul regretatei mari actrițe și ce a povestit aceasta despre cel care i-a făcut anii tinereții frumoși? Iată povestea unei iubiri fără final!

Regretata actriță a murit ieri, 15 octombrie, la vârsta de 90 de ani. Aceasta a fost căsătorită cu marea sa iubire, Alexandru Botez. Cu toate că nu aveau în comun aceeași meserie, cei doi au făcut sacrificii, au lăsat de la ei și au ajuns să înțeleagă perfect datoria fiecăruia. Soțul artistei a fost medicul anestezis Alexandru Botez, care s-a stins din viață în anul 1996.

Cu toate că au fost căsătoriți preț de 34 de ani, iar iubirea a fost mare, cei doi nu au avut copii. Soțul Tamarei Buciuceanu a acceptat cu multă grație titulatura acesteia și cei care îi făceau în continuu curte în tinerețe, dat fiind faptul că a fost o femeie inteligentă și frumoasă. „Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost!”

„Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 34 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi”

Tamara Buciuceanu Botez (Sursa: revista Taifasuri)