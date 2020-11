Chiftele delicioase de post cu dovlecei. Rețeta simplă de preparat

Cum să faci cele mai bune chiftele? Nu mai e mult până la postul Ccrăciunului, iar un astfel de preparat te-ar ajuta să împaci toți pofticioșii de la masă. Iată rețeta simplă, rapidă și ieftină care te scapă din belele!

Rețetă pentru chiftele de post cu dovlecei

Postul Crăciunului se apropie cu pași repezi, iar gospodinele își scot la înaintare cărțile de bucate de post. Dacă pe vremuri lucrurile erau mai grele atunci când venea vorba de înlocuirea unor ingrediente când era timpul postului, acum există atâtea și atâtea preparate care să satisfată organismul, să fie hrănitoare și foarte delicioase. Dacă vrei totuși să rămâi la rețetele clasice și să nu profiți de multitudinea de produse din tofu care există în comerț, rețeta pentru chiftele de dovlecei de post e una extrem de bună. Ai nevoie de puține lucruri, modul de preparare e perfect și pentru cei mai puțin îndemânatici și scapi destul de ieftin cu oaspeții care-ți calcă pragul pe nepregătite și doresc o gustare.

Ingrediente

1 kilogram de cartofi fierţi în coajă

1 cană de orez fiert

3 linguri de pesmet

2 morcovi

1 dovlecel

1 ceapă mare

3-4 căţei de usturoi

1 legătură de pătrunjel

Ulei de floarea-soarelui

Sare, piper, după gust

Mod de preparare

Dă pe răzătoare morcovii și dovleceii, scurge-i de apă și pune-i într-o tigaie cu puțin ulei alături de ceapa tăiată mărunt. Lasă totul la 2-3 minute pe foc, la călit, mai apoi adaugă un sfert de cană de apă și puțină sare. Mai lasă aproximativ 10-15 minute până când legumele se înmoaie și sunt scăzute complet. Lasă compoziția la răcit și pe urmă amestecă totul cu cartofii fierți și reci dați în prealabil prin răzătoarea mare. Amestecă legumele cu orezul, pesmetul, usturoiul zdrobit și adaugă sare și piper după gust. Modelează chiftelele cu mâna și punele la copt într-o tavă acoperită cu hârtie de copt la 30 de minute, la 180 de grade Celsius. Se servesc de obicei calde, alături de salate sau sosuri, dar sunt bune dacă sunt consumate și reci.

Înlocuitori pentru perioada de post

„Pentru lapte ai o varietate intreaga de sortimente, de la laptele de soia la cel de migdale, orez, de in sau cocos. pentru carne gasesti soia in felurite forme (snitele, granule, cuburi sau boabe), in asa fel incat sa pregatesti cu usurinta orice reteta, mai ales ca stim si noi ca nu ai foarte mult timp de petrecut in bucatarie.pentru oua ai la dispozitie fulgii de drojdie inactiva sau lecitina de soia, ambele pe post de agent de legare”, arată sanovita.ro